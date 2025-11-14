  • İSTANBUL
Gündem

‘Yuvamız Kastamonu’ dediler belediyeye yuvalandılar!

Bir dizi ziyaret için Kastamonu'ya giden AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, partisinin Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu'nu ziyaret ederek, burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile cep telefonu görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, 2027-2028'de Kastamonu'dan çok daha farklı bir ses beklediklerini ifade ederken AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, CHP'nin yerel seçim döneminde, "Yuvamız Kastamonu" sloganını kullandığını anımsatarak "Seçim sonrası Kastamonu Belediyesine yuvalandılar. Belediyeyi partiye taşıdılar” dedi.

Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu ziyarette yaptığı konuşmada göreve geldikleri günden itibaren yoğun şekilde çalıştıklarını anlatarak, "Kastamonu'nun hak ettiği yerde, hak ettiği yönetimde olacağına dair sözümüzü verdik. Gece gündüz demeden sizlerin izinizde, teşkilatımızın doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Daha sonra Kastamonu Halk Eğitim Merkezinde AK Parti Kastamonu İl Başkanlığı tarafından "yerel yönetimler" temalı "İl Danışma Meclisi Toplantısı" düzenlendi.

ESER KULELERİ AK PARTİ’DE, PARA KULELERİ CHP’DE

AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, burada yaptığı konuşmada, CHP'nin yerel seçim döneminde, "Yuvamız Kastamonu" dediğini anlatarak, "Kastamonu Belediyesine yuvalandılar' olarak biz bunu anladık. Belediyeyi mi partiye taşıyacaklar, partiyi mi belediyeye taşıyacaklar diye merak ederken gördük ki belediyeyi partiye taşımışlar. Aldığımız bilgilere göre, belediye bürokratlarının toplantılarını partilerinde yapıp, 'yuvamız' kavramını hayata geçiriyorlar" ifadelerini kullandı.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci ise AK Parti’nin yerel yönetim alanında dünya markası olduğunu belirterek, "AK Parti'nin yerel yönetim kültürü sürekli zinde kalmayı, gönüllere girmeyi, baki eserler üretmeyi gerekli kılar. Kayırmacılıktan, ötelemecilikten, iltimastan uzak durmayı şart koşar. Kayıran, öteleyen, iltimasçı ana muhalefet yerel yönetimlerinin hali ortada. Eser kuleleri AK Parti'de, para kuleleri ana muhalefet partisinde" diye konuştu.

 

75 YILDA YAPILANLARI 23 YILDA KATLADIK

Abdullah Özdemir ise Kastamonu'da partililerle bir araya gelmekten dolayı mutluluk duyduğunu vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımızın partimizi kurduğu 2001 yılından hemen sonraki yıl, 2002 yılında AK Parti hükümetiyle ülkemizin tarihi ve talihi değişmeye başladı. Havalimanları, tüneller, barajlar ve ülkemizin tamamına şehir hastaneleri yapıldı. Şehir hastanelerini ana muhalefet partisi çok eleştirmişti. Pandemi döneminde şehir hastanelerinin ne kadar önemli olduğuna hep birlikte şahit olduk. 75 yıllık hizmetlerin kat kat fazlasını AK Parti'miz yerine getirmiş oldu" diye konuştu.

Toplantıya AK Parti MKYK üyesi Mehmet Umur ile partililer katıldı.

HOŞ BULDUK, BAHTİYAR OLDUK

Özdemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise şu ifadeleri kullandı: “Bugün baba ocağım Kastamonu’da hemşehrilerimle hasret giderip hatıralarımızı tazeledik. Doğanyurt Belediyemizle başlayan ziyaretlerimize; İnebolu, Abana, Bozkurt, Çatalzeytin, Devrekani, Seydiler, Ağlı ve Küre Belediyelerimizle vatandaşlarımızı ziyaret ederek devam ettik. Kısıtlı vaktimize rağmen dolu dolu bir programın sonuna geldik. Hoş sohbetleri, sıcak ilgileri ve kıymetli misafirperverlikleri için tüm başkanlarımıza ve hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bir kardeşiniz olarak ben de sizleri İstanbul’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağım. Hoş bulduk, bahtiyar olduk.”

