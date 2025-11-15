Bursa'ya bu yakışır! A Milli Futbol Takımı, stada böyle girdi
Bursa'da Bulgaristan'la karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, meşaleler eşliğinde stada girdi.
Bursa tarihi bir akşama ev sahipliği yapıyor.
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki 5. haftasında Bulgaristan ile oynayacağı maç için Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'na geldi.
Taraftarlar, adeta bir görsel şölen oluşturarak ay-yıldızlı kafileyi meşale ve tezahüratlarla karşılarken, milliler stada coşkulu bir şekilde giriş yaptı.