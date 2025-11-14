  • İSTANBUL
Ekonomi Rusya oyunbozanlık yaptı! Türkiye durdurdu
Ekonomi

Rusya oyunbozanlık yaptı! Türkiye durdurdu

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Rusya oyunbozanlık yaptı! Türkiye durdurdu

Türkiye ile Rusya arasındaki feribot seferleri Moskovalı yetkililerin oyunbozan tavrı nedeniyle askıya alındı. Türk gemisini Soçi'ye almayan Ruslar büyük krizin fitilini ateşlemişti. Son alınan kararla Trabzon-Soçi feribot seferleri durduruldu.

Trabzon–Soçi hattında faaliyet gösteren feribot seferleri, Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan gelecek resmi yanıt beklenirken en az 10 günlüğüne askıya alındı. Türk ve Rus taraflarının yürüttüğü görüşmeler sonuçlanana kadar yeni rezervasyon alınmayacağı bildirildi.

Trabzon–Soçi feribot hattının organizatörleri, Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yanıt alıncaya kadar en az on gün süreyle zorunlu bir ara verdiklerini bildirdi. Şirketin Trabzon’daki temsilcisi Liderline firmasından Mustafa Çakır, bu bilgiyi RIA Novosti’ye aktardı.

Trabzon’dan Soçi Limanı’na sefer yapması planlanan Seabridge feribotuna izin verilmemesi ve seferlerin yeniden başlama olasılığı, Türk ve Rus ulaştırma bakanlıkları arasındaki görüşmelerin gündeminde bulunuyor.

Çakır, “Görüşmeler süresince ve Türkiye Ulaştırma Bakanlığı’ndan net bir yanıt alana kadar on günlük zorunlu bir ara verdik. Yeni rezervasyon almıyoruz, ancak seferlerle ilgili sürekli arayanlar oluyor” dedi.

Krasnodar Bölgesi Valisi Veniamin Kondratyev, RIA Novosti’ye yaptığı açıklamada, Soçi’nin liman ve şehir altyapısının yolcu ve yük gemilerini karşılamaya yeterince hazır olmadığını söyledi. Kondratyev, sınır geçiş noktasında mobil denetim ve kontrol sistemlerinin yetersiz olduğunu belirtti. Rusya Ulaştırma Bakanlığı ise Soçi’deki deniz sınır kapısının yabancı gemilerin kabulü için gerekli tüm donanıma sahip olduğunu, ancak mobil tarama sistemlerinin inşaat aşamasında öngörülmediğini; gerekirse sonradan eklenebileceğini bildirdi.

Daha önce Seabridge feribotu, 14 yıl aradan sonra yapılması planlanan ilk sefer için yola çıkmış, ancak Soçi Limanı’na giriş izni alamamıştı. “SBS Shipping” Genel Müdürü, Karadeniz Sanayici ve İş İnsanları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Deniz Altyapısı Geliştirme Direktörü Sergey Türkmenyan, geminin liman ve kontrol kurumlarının tüm onaylarını aldığını, hattın Rusya Ulaştırma Bakanlığı’na kayıtlı ve 2027 yılı sonuna kadar yıl boyu düzenli sefer hattı statüsüne sahip olduğunu söyledi. 5 Kasım’da Trabzon’dan ayrılan gemi, 9 Kasım’da Trabzon’a geri dönmüş; yolcular feribottan ancak 10 Kasım’da ayrılmıştı.

Gazetemru

Özel’in hafızasında ‘şehit’ kalacak mı?
Gündem

Özel’in hafızasında ‘şehit’ kalacak mı?

Yolsuzluktan tutuklu CHP’li eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çetebaşı olduğu asrın yolsuzluk soruşturmasını pişkinlikle sulandırmak için ..
Sıcak saatler! Askeri uçak düştü
Dünya

Sıcak saatler! Askeri uçak düştü

Hindistan Hava Kuvvetleri orduya ait eğitim uçağının düştüğünü duyurdu.
Faruk Acar’dan Yunanistan’a sert tepki! "Haddinizi bilin"
Gündem

Faruk Acar’dan Yunanistan’a sert tepki! “Haddinizi bilin”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Yunanistan Hava Kuvvetlerinin yaptığı paylaşıma tepki gösterdi.
