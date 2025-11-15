  • İSTANBUL
Gündem Dolandırıcılar cezasını buldu
Gündem

Dolandırıcılar cezasını buldu

Mersin'de yabancı uyruklu bir kişiyi vatandaşlık vaadiyle yaklaşık 700 bin TL dolandıran 2 şüpheli polisin çalışmasıyla yakalanıp tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova’dan Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Kocahasanlı Mahallesi’ne gelerek yerleşen Suriye uyruklu Abdul M., vatandaşlık alacağı vaadiyle 2 şahıs tarafından dolandırıldı.

Dolandırıcılar, kandırdıkları mağdurdan 32 gram ziynet eşyası, 7 bin 400 dolar ve 57 bin TL olmak üzere yaklaşık 700 bin TL'yi 'Vatandaşlık' vaadiyle elinden aldı.

İhbar üzerine Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti. Polis, şüphelilerin A.G. ve R.Y. olduğunu tespit etti.

 

 

Şüphelilerden A.G. Erdemli'de, R.Y. ise Mersin'de düzenlenen operasyonla bir başka şahsı dolandırmak isterken yakalanıp gözaltına alındı.

Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüphelide çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkilileri vatandaşları benzer dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Arınç’ın cezaevi ziyaretindeki sözler kulisleri salladı! Gözler tahliye ihtimaline çevrildi
29 yıl hapis cezası vardı... Enselendi
Ahlaksızlara baskın! Cezaevini boyladılar
Sel bastı, müşteri taştı: Restoran ziyaretçi akınına uğradı
Dünya

Sel bastı, müşteri taştı: Restoran ziyaretçi akınına uğradı

Sel sularının bastığı restoran, diz boyu suyun içinde balıklarla yemek deneyimi sunarak sosyal medyada fenomen haline geldi. Ülke genelinde ..
Koyunların garip davranışı şehidi haber verdi! 90 yıllık mezarın sırrı ortaya çıktı: O alanı kazınca...
Gündem

Koyunların garip davranışı şehidi haber verdi! 90 yıllık mezarın sırrı ortaya çıktı: O alanı kazınca...

Ardahan’ın Göle ilçesinde 1984’te yaşanan olay, köylülerin yıllarca anlattığı bir efsaneye dönüştü. Koyun sürüsünün belirli bir noktadan geç..
Güne yine şehit haberiyle başladık... Manisa'da feci kaza
Gündem

Güne yine şehit haberiyle başladık... Manisa'da feci kaza

Manisa'da polis aracı tıra çarptı. Feci kazada 1 polisimiz şehit düştü. 1 polis ise ağır yaralandı.
