  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Yolsuzluk iddianamesine karşı “Müdafaa-i Hukuk’ taktiği! CHP’nin algı ajansı yine devrede

Sıcak saatler! İran, petrol tankerine el koydu

Basın toplantısında ilk kez söyledi! Rafa Silva’dan Sergen Yalçın’a olay sözler

Bunların alayını vatana ihanetten yargılayın! Konya’da şehidimize büyük ayıp

Beşiktaş Başkanı Adalı, Rava Silva'ya rest çekti! "Ya oyna ya da bonservisini getir"

Şehit cenazesinde ön saf çabası! İP’li Turhan Çömez’den ikinci ‘Kürkçü Aylin’ vakası

Zeno’nun paradoksu gerçekte ne anlatıyor? Ahmet Can yazdı

Türkiye’de peş peşe mesajlar! Filistin Devleti'nin kuruluşunun 37. yılı

Filistin’den 9 ülkeye Gazze teşekkürü

Bakanlıklar peş peşe uyarıyor! Gıda zehirlenmesinde kulaklara küpe olacak mesajlar
Aktüel 95 milyon TL’ye köy satın aldı: O kadının hamlesi dünyanın gündemine oturdu!
Aktüel

95 milyon TL’ye köy satın aldı: O kadının hamlesi dünyanın gündemine oturdu!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
95 milyon TL’ye köy satın aldı: O kadının hamlesi dünyanın gündemine oturdu!

Pray isimli köy, postahanesi ve 100 yıllık marketiyle birlikte tek bir kadının mülkü oldu. Yeni sahibi, tarihi dokuyu koruyup sekiz yeni bina daha eklemeye hazırlanıyor.

ABD’nin Montana eyaletinde, Yellowstone Ulusal Parkı’na yalnızca birkaç kilometre uzaklıkta bulunan Pray isimli köy, bölgede yaşayan bir kadın tarafından 2.25 milyon dolara (yaklaşık 95 milyon TL) satın alındı. Bir köyün tek bir kişi tarafından satın alınması sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, köyün içindeki postane ve 100 yıllık market de anlaşmaya dâhil edildi.

Yeni sahibinin, köyde tarihi dokuya zarar vermeden sekiz adet yeni bina inşa etmeyi planladığı belirtiliyor. Köyü satan emlakçı Michael Rutkowski ise ABD basınına yaptığı açıklamada, “Kasaba Ağustos ayında, bölgede yaşayan çok havalı bir kadına satıldı. Bence köyün ruhunu koruyacak ve marketi yeniden hayata döndürecek” ifadelerini kullandı.

 

1907 yılında kurulan Pray, uzun yıllar aynı ailenin kontrolündeydi. Köyün, 2018’e kadar 100 yıldan uzun süre tek bir aileye ait olduğu, daha sonra ise 480 bin dolara el değiştirerek yeni süreçlere kapı araladığı ortaya çıktı.

Son yıllarda hızla değer kazanan Montana bölgesine yakınlığı nedeniyle yatırımcıların dikkatini çeken Pray, konumu sayesinde her geçen yıl daha da değerlenen nadir yerleşim alanlarından biri olarak öne çıkıyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yaşı 90 ama yalanları bitmemiş! Alev Coşkun’un motorunu yakacak sorular
Gündem

Yaşı 90 ama yalanları bitmemiş! Alev Coşkun’un motorunu yakacak sorular

Akit TV’de “Manşetlerin Dili” programında Cumhuriyet Gazetesi’nin “Atatürk ve Vahdettin” başlıklı haberine sert tepki gösteren Yeni Akit yaz..
İstanbul’daki acı olayın ardından gelen uyarılar! Uzmanlar tehlikenin altını çizdi!
Gündem

İstanbul’daki acı olayın ardından gelen uyarılar! Uzmanlar tehlikenin altını çizdi!

Almanya’dan tatil için İstanbul’a gelen ailenin gıda zehirlenmesi şüphesiyle yaşadığı büyük trajedi, uzmanları yeniden alarma geçirdi. Anne ..
Son alınan kararla askıya alınacak! Vietnam ayağa kalktı: Arka arkaya büyük kriz patladı
Dünya

Son alınan kararla askıya alınacak! Vietnam ayağa kalktı: Arka arkaya büyük kriz patladı

Vietnam'ın Ho Chi Minh şehrinde estetik cerrahi için 'ameliyathane kiralanması' tartışması patladı! Ho Chi Minh Şehri Sağlık Bakanlığı son a..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23