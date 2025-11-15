95 milyon TL’ye köy satın aldı: O kadının hamlesi dünyanın gündemine oturdu!

ABD’nin Montana eyaletinde, Yellowstone Ulusal Parkı’na yalnızca birkaç kilometre uzaklıkta bulunan Pray isimli köy, bölgede yaşayan bir kadın tarafından 2.25 milyon dolara (yaklaşık 95 milyon TL) satın alındı. Bir köyün tek bir kişi tarafından satın alınması sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, köyün içindeki postane ve 100 yıllık market de anlaşmaya dâhil edildi.

Yeni sahibinin, köyde tarihi dokuya zarar vermeden sekiz adet yeni bina inşa etmeyi planladığı belirtiliyor. Köyü satan emlakçı Michael Rutkowski ise ABD basınına yaptığı açıklamada, “Kasaba Ağustos ayında, bölgede yaşayan çok havalı bir kadına satıldı. Bence köyün ruhunu koruyacak ve marketi yeniden hayata döndürecek” ifadelerini kullandı.

1907 yılında kurulan Pray, uzun yıllar aynı ailenin kontrolündeydi. Köyün, 2018’e kadar 100 yıldan uzun süre tek bir aileye ait olduğu, daha sonra ise 480 bin dolara el değiştirerek yeni süreçlere kapı araladığı ortaya çıktı.

Son yıllarda hızla değer kazanan Montana bölgesine yakınlığı nedeniyle yatırımcıların dikkatini çeken Pray, konumu sayesinde her geçen yıl daha da değerlenen nadir yerleşim alanlarından biri olarak öne çıkıyor.