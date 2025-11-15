Bunların alayını vatana ihanetten yargılayın! Konya’da şehidimizin taziyesi varken düğün yaptılar
Konya’da kahraman şehidimizin taziyesi varken kendini bilmez şahıslar düğün yaptı. Saygısızlık karşısında harekete geçen polis ekibi, olay yerine derhal intikal ederek müziğin ve eğlencenin son bulmasını sağladı.
Gürcistan-Azerbaycan sınırında Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait C130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucunda şehit olan Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu’nun Konya'daki baba evinde taziye devam ederken mahallede düğün yapıldı.
