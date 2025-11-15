  • İSTANBUL
ABD’de Epstein davası savaşı Trump karşı atağa geçti

Türkiye’ye Karşı “Aşil Kalkanı”: Yunanistan, mevzilerini İsrail teknolojisiyle güçlendiriyor

Pentagon’da F-35 endişesi büyüyor: “Çin teknolojiye erişebilir” iddiası

Arınç’ın cezaevi ziyaretindeki sözler kulisleri salladı! Gözler tahliye ihtimaline çevrildi

Soçi'ye Valday'e - Novo-Ogaryovo'a Rusya ofis yaptırdı: Perde arkası ortaya çıktı! Putin'in sırrı...

Fatih Altaylı, Ekrem İmamoğlu ve Zeydan Karalar'ı Müjdat Gezen CHP'li Mahir Başarır ile ziyaret etti!

ABD Kongre üyelerinden Trump yönetimine “Gazze’deki soykırımı tanıyın” çağrısı

Japonya’nın yeni Başbakanı'na Çin, “Ateşle oynayan, ateşte yok olur” dedi! Ortalık karıştı!

Son alınan kararla askıya alınacak! Vietnam ayağa kalktı: Arka arkaya büyük kriz patladı

Yarkadaş, CHP’lilerin “delil yok” eleştirilerine tepki gösterdi! İBB’deki 5 milyon dolarlık rüşveti deşifre etti
Gündem Bunların alayını vatana ihanetten yargılayın! Konya’da şehidimizin taziyesi varken düğün yaptılar
Bunların alayını vatana ihanetten yargılayın! Konya’da şehidimizin taziyesi varken düğün yaptılar

Konya’da kahraman şehidimizin taziyesi varken kendini bilmez şahıslar düğün yaptı. Saygısızlık karşısında harekete geçen polis ekibi, olay yerine derhal intikal ederek müziğin ve eğlencenin son bulmasını sağladı.

Gürcistan-Azerbaycan sınırında Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait C130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucunda şehit olan Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu’nun Konya'daki baba evinde taziye devam ederken mahallede düğün yapıldı.

Şehidimizin toprağa verildiği günde yaşanan saygısızlık karşısında harekete geçen polis ekibi, olay yerine derhal intikal ederek müziğin ve eğlencenin son bulmasını sağladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit babasına başsağlığı: Onlar artık Peygamberimizin komşusu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit babasına başsağlığı: Onlar artık Peygamberimizin komşusu!

Şehitlerimiz oradan uğurlandı! Mürted Hava Üssü ismi nereden gelmiştir?

Şehitlerimiz oradan uğurlandı! Mürted Hava Üssü ismi nereden gelmiştir?

Şehit cenazesinde ön saf çabası! İP’li Turhan Çömez’den ikinci ‘Kürkçü Aylin’ vakası

Şehit cenazesinde ön saf çabası! İP’li Turhan Çömez’den ikinci ‘Kürkçü Aylin’ vakası

Yaşı 90 ama yalanları bitmemiş! Alev Coşkun’un motorunu yakacak sorular
Yaşı 90 ama yalanları bitmemiş! Alev Coşkun’un motorunu yakacak sorular

Akit TV’de “Manşetlerin Dili” programında Cumhuriyet Gazetesi’nin “Atatürk ve Vahdettin” başlıklı haberine sert tepki gösteren Yeni Akit yaz..
Bunlar provokatör mü manyak mı? Kabe’ye giden kadından "yakışıklı çocuklar" videosu
Bunlar provokatör mü manyak mı? Kabe’ye giden kadından “yakışıklı çocuklar” videosu

Kabe’de tavaf ederken kendini videoya çekip sosyal medyada paylaşan bir kadının sözleri büyük tepki topladı.
Erdoğan’ın Gazze hamlesi ile İsrail köşeye sıkıştı. ‘Kendimizi Türk Boğazı’nda bulabiliriz'
Erdoğan’ın Gazze hamlesi ile İsrail köşeye sıkıştı. ‘Kendimizi Türk Boğazı’nda bulabiliriz'

İsrailli uzman Kobi Michael, Türkiye'nin Gazze hamlesinin İsrail'i köşeye sıkıştıracağını ifade ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2 hedefi ol..
