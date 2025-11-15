  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Beşiktaş Başkanı Adalı, Rava Silva'ya rest çekti! "Ya oyna ya da bonservisini getir"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Rava Silva hakkında çok sert bir açıklama yaptı.

Beşiktaş’ta Rafa Silva üzerine yaşanan tartışma, oyuncunun antrenmanlara katılmaması ve takımdan ayrılma isteğini açıkça dile getirmesiyle alevlendi. Ayrıca oyuncunun sözleşmesinde “salon çalışmalarına katılmayacak” şeklinde bir madde olduğu yolundaki iddialar da kulüp yetkililerince yalanlandı.

Kulüp başkanı Serdal Adalı, sözleşmesinin 1,5 yıl daha devam ettiğini hatırlatarak Rafa Silva hakkında sert bir açıklama yaptı.

Adalı, "Rafa Silva bizim sözleşmeli oyuncumuzdur. Bugünden sonra iki seçeneği var; ya bir an önce bu sevgi ve güvenin karşılığını verir, sözleşmesi bitene kadar yükümlülüklerini yerine getirir ya da Beşiktaş’ın belirlediği bonservisi getirir gider." dedi.

Ayrıca Adalı, "’Ben gidiyorum’ diyerek kimse buradan çıkıp gidemez. Beşiktaş’a kimse bu saygısızlığı yapamaz." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Başkanı, "Bizim tavrımız tamamen oyuncuyu kazanma yönünde olmuştur. Bizim Rafa’ya (Silva) maddi açıdan hiçbir borcumuz yoktur. Sözleşmesinden kaynaklanan tüm yükümlülüklerimizi eksiksiz yerine getirdik." diye konuştu.

Serdal Adalı sözlerine, "Rafa Silva, futbol oynamak istemediğini, futbolu bırakıp emekli olmak istediğini söyledi. Bir süre geçtikten sonra ağız değiştirip ’Geldiğimden beri 3 başkan, 4 teknik direktör gördüm. Başka bir yere gitmek istiyorum’ diyerek farklı söylemde bulundu." şeklinde devam etti.

Ayrıntılar hazırlanıyor...

