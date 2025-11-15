  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Soçi'ye Valday'e - Novo-Ogaryovo'a Rusya ofis yaptırdı: Perde arkası ortaya çıktı! Putin'in sırrı...

Fatih Altaylı, Ekrem İmamoğlu ve Zeydan Karalar'ı Müjdat Gezen CHP'li Mahir Başarır ile ziyaret etti!

ABD Kongre üyelerinden Trump yönetimine “Gazze’deki soykırımı tanıyın” çağrısı

Japonya’nın yeni Başbakanı'na Çin, “Ateşle oynayan, ateşte yok olur” dedi! Ortalık karıştı!

Son alınan kararla askıya alınacak! Vietnam ayağa kalktı: Arka arkaya büyük kriz patladı

Yarkadaş, CHP’lilerin “delil yok” eleştirilerine tepki gösterdi! İBB’deki 5 milyon dolarlık rüşveti deşifre etti

Şam'da şiddetli patlama

BM duyurdu: İsrail 4 bin paletlik yardım girişini reddetti' Yine gerilim tırmanıyor! İsrail bahane arıyor

Ukrayna’nın üst düzey bir yetkiliye suikast planı engellendi! Moskava Kiev'i suçladı, gündem oldu!

İsrail'in ABD Büyükelçisi: 'Erdoğan İsrail'e karşı tavrı düşmanca ve kavgacı'! Siyonist köpeği İsrail’den havladı
Gündem Zeno’nun paradoksu gerçekte ne anlatıyor? Ahmet Can yazdı
Gündem

Zeno’nun paradoksu gerçekte ne anlatıyor? Ahmet Can yazdı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Zeno’nun paradoksu gerçekte ne anlatıyor? Ahmet Can yazdı

Zeno’nun paradokslarını yalnızca matematiğin soğuk alanında değil, insan tecrübesinin sıcak döngülerinde arayan bu metin; zaman algısından mistik sezgiye, hedef sapmalarından varoluş gerilimine uzanan çok katmanlı bir sorgulama sunuyor. Ahmet Can, “ulaşma” arzusunun aslında bitimsiz bir yaklaşma hâli olduğunu gösterirken, hayatın paradokslarla örülü yapısına felsefî bir ayna tutuyor.

 Ahmet Can 

Şehir hep aynıdır; sadece içinden geçen yüzler değişiyor. Anlamın büyüsü değişiyor ve sürüklenme başlıyor. Bu, koşuşturmalı bir yarıştır. Tam o an düşünür insan Zeno’nun paradoksunu.

Atılan ok, varacağı yere asla ulaşamaz.

İşte bu koşuşturmalar, tıpkı Zeno’nun paradoksu gibi, hedefe vardığımızı sandığımız her ânda aslında başka bir mesafenin belirdiğini keşfetmemizi sağlar.

Bu gözleme “ayrıntıların sonsuz kuyusu” diyorum. Bir ayrıntıyı anladığınızda hemen başka bir ayrıntı sizi esir alır. Sonsuz döngünün kurbanı oluverirsiniz. Bu vesileyle zaman denen olguyu keşfedersiniz.

 

 

Her düşünürün, yazarın zaman yorumu farklıdır. Şahsi yorumum; zaman, sonsuz anların birleşimini, geçmişi ve geleceği aynı zamanda ânı hissedişin toplamını ifade eder. Şuurun labirentlerinde ne kadar yoğunlaşırsanız, âna ne kadar odaklanırsanız zaman o kadar deforme olur. Yani hem uzar hem kısalır.

Göreceliği hissetmeye başladığınız an ya derin bir meditasyon ya da üst düzey bir sûfî disiplinin, mistik müşahade hâlinin içindesinizdir.

 

 

Zeno’nun sesi, binlerce yıl öteden yükselir gibi:

“Hareket diye bir şey yoktur.” der.

Belki de Zeno, insanın hayat dediği serüvenin esas yanılgısını anlatıyordu:

Hedef dediğimiz şeylerin hep biraz ileri kaymasını, tam vardığımızı sandığımız anda hafifçe geri çekilmesini.

Bir terfi, delice bir aşk, bir huzur arayışı…

 

 

Hepsi birer hedef ve hepsi biraz daha ileride. Sanki görünmez bir el, mesafeyi daima ikiye bölüyor; sonra bir daha, bir daha.

Hayatın içinde kendimizi bazen bir roman kahramanı gibi hissettiren hâlet-i rûhiye de bu olsa gerek:

 

 

Bir telefon çalar, arayanın kim olduğunu bilmiyoruz; birisi sokakta bizi biriyle karıştırır; bir adres ararken başka bir hikâyenin içine gireriz. İnsan yürüdükçe yol da değişir çünkü.

Zeno’nun paradoksu belki de matematiksel bir tuzaktan çok, hayatın ta kendisidir. Ulaşmak isteğiyle ulaşamamak arasındaki o ince gerilim… Vay canına dedirten türden.

Meditasyoncuların, sûfîlerin, mistiklerin “anda kal” dediği şey belki de bu yüzden bir isyan sayılmalıdır. Zeno’nun bölüp duran mesafesine karşı bir başkaldırı:

“Yeter. Bu an bölünemez.”

YAZININ DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN>>>

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
TOKİ 500 bin konut projesinde kritik değişiklik! Başvuru artık caiz olacak
Gündem

TOKİ 500 bin konut projesinde kritik değişiklik! Başvuru artık caiz olacak

Fatih Kalender Hoca, TOKİ’nin 500 bin Konut projesine ilişkin yapılan üst düzey görüşmeler sonucunda sözleşmede bazı maddelerin değiştirilec..
İsrail'in ABD Büyükelçisi: 'Erdoğan İsrail'e karşı tavrı düşmanca ve kavgacı'! Siyonist köpeği İsrail’den havladı
Dünya

İsrail'in ABD Büyükelçisi: 'Erdoğan İsrail'e karşı tavrı düşmanca ve kavgacı'! Siyonist köpeği İsrail’den havladı

İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'e karşı 'düşmanca ve kavgacı' bir tavır takınd..
20 şirkete kayyım atandı
Ekonomi

20 şirkete kayyım atandı

'Investco Holding' soruşturmasında 20 şirkete kayyım atandı
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23