Helal olsun CHP’li vatandaşa Hala böyleleri de var! Sokak Röportajında İmamoğlu İddianamelerine Çarpıcı Yorum

Gökçek, Mansur’un “Şükran Anıtı”nı Yapay Zekâya Sordu: “Önce Direndi, Sonra Mansur’un İçinden Geçti!”

PKK/YPG terör örgütü Suriye'de protesto edildi! Ahmet El Şara’ya da çağrı yaptılar

15 Kasım 2025: Günün Âyet ve Hadisi

İddianame boş diyenler: İki fotoğraf arasındaki 7 farkı bul! Ekrem’in bir yolsuzluğu daha belgelendi

ABD’de Epstein davası savaşı Trump karşı atağa geçti

Türkiye’ye Karşı “Aşil Kalkanı”: Yunanistan, mevzilerini İsrail teknolojisiyle güçlendiriyor

Pentagon’da F-35 endişesi büyüyor: “Çin teknolojiye erişebilir” iddiası

Arınç’ın cezaevi ziyaretindeki sözler kulisleri salladı! Gözler tahliye ihtimaline çevrildi

Soçi'ye Valday'e - Novo-Ogaryovo'a Rusya ofis yaptırdı: Perde arkası ortaya çıktı! Putin'in sırrı...
Sıcak saatler! İran, petrol tankerine el koydu

Komşu ülke İran, yaptığı açıklamayla Marshall Adaları bayraklı petrol tankerine "izinsiz yük taşıdığı" gerekçesiyle el koyduğunu dünyaya ilan etti.

İran, Marshall Adaları bayraklı 30 bin ton petrokimya ürünü taşıyan "Talara" adlı tankere "izinsiz yük taşıdığı" gerekçesiyle Umman Körfezi kıyısında müdahale ederek el koyduğunu açıkladı.

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamaya göre, yargı makamlarının gemideki yükün incelenmesi yönündeki kararı üzerine dün yerel saatle 07.30'da "Talara" adlı Marshall Adaları bayraklı bir petrol tankerine müdahale edildi.

Singapur'a doğru hareket halindeki tankere Umman Körfezi kıyısındaki Makran sahilinin güneyinde müdahale edilerek, incelenmek üzere İran'daki bir limana çekildiği bildirildi.

İnceleme sonrasında 30 bin ton petrokimya ürünü taşıyan tankerin yükünün izinsiz olduğu öne sürüldü.

Amerikan Associated Press (AP), dün ismi açıklanmayan bir ABD'li askeri yetkiliye dayandırdığı haberinde, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen Marshall Adaları bayraklı bir petrol tankerine el koyduğunu ve gemiyi İran karasularına yönlendirdiğini duyurmuştu.

Sokakta kadına saldıran şahıs yakalandı

ÖSYM Sınav Takvimi belli oldu: YKS 20-21 Haziran’da

Çocukları suça karıştırana ağır ceza: 11. Yargı paketi hazır! Bilişim ve silahlı eylemlere göz açtırılmayacak

Avrupa’yı ayağa kaldıran bomba alarmı! Tamı tamına 450 kilo

TOKİ 500 bin konut projesinde kritik değişiklik! Başvuru artık caiz olacak

Fatih Kalender Hoca, TOKİ’nin 500 bin Konut projesine ilişkin yapılan üst düzey görüşmeler sonucunda sözleşmede bazı maddelerin değiştirilec..
Helal olsun CHP’li vatandaşa Hala böyleleri de var! Sokak Röportajında İmamoğlu İddianamelerine Çarpıcı Yorum

"Mesele Haber" adlı platformun gerçekleştirdiği sokak röportajında, bir vatandaşın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki yolsuzluk ve veri s..
‘Yuvamız Kastamonu’ dediler belediyeye yuvalandılar!

Bir dizi ziyaret için Kastamonu'ya giden AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, partisinin Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu'nu..
