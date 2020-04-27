Otellerden koronavirüs dayanışması

TÜROB, Avrupa’da başlatılan ve koronavirüsten etkilenen şehirler ile dayanışma içerisinde olduğunu ifade eden 4U! (Sizinİçin!) projesine Türkiye otellerini de dahil etti. Söz konusu girişimde, otellerin akşam saatlerinde belirli boş odalarının ışıklarını yakması ile 4U! mesajı camlara yansıtılıyor.

Macaristan Otelciler Birliği tarafından Avrupa Otelciler Birliği (HOTREC) desteğiyle, otellerin akşam saatlerinde belirli boş odalarının ışıklarını yakması ile 4U! (Sizinİçin!) mesajının camlarda yer alması projesi başlatılırken, Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Türkiye’yi de projeye dahil etti. TÜROB üyelerine, söz konusu girişimle ilgili bir bilgilendirme duyurusu yaptı.

TÜROB Başkanı Müberra Eresin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, birlikteliğe, ilham ve umuda çok fazla ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde, her akşam saat 20.30’da başlayarak 30 dakika sürecek olan projeye katılmak isteyen TÜROB üyelerinin, belirleyeceği boş otel odalarının ışıklarını açarak 4U! mesajını camlara yansıtabileceğini kaydetti.

Bu mesajın fotoğraflarının #Light4Eachother, #Light4U hashtag’leri ile sosyal medya kanallarında paylaşabileceğini belirten Eresin, söz konusu fotoğrafların TÜROB sosyal medya hesaplarında da paylaşılacağını ifade etti.

İlk önce Avrupa’da başladı

4U! (Sizinİçin) projesi Avrupa’nın bazı şehirlerinde özellikle turizm ve hizmet sektörü içerisinde bir destek hareketi olarak başlatıldı. Projede, otellerin akşam saatlerinde, belirli boş odalarının ışıklarını yakması ile 4U! mesajı camlarda yer alıyor. Türkiye’deki otellerin bu girişime katılımıyla koronavirüsten etkilenen diğer ülke ve şehirler ile dayanışma içerisinde olduğu, aynı zamanda ülkelerin ve insanların sadece birlikte hareket ederek, birbirine destek olarak ve empati kurarak bu sürecin atlatılmasının mümkün olduğu ifade edilecek. Söz konusu fotoğrafların TÜROB’a iletilmesiyle, TÜROB sosyal medya hesaplarında da paylaşılacak.