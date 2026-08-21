LGS’de üstün başarı gösterenlere anlamlı katkı! Dicle Elektrik’ten başarılı öğrencilere burs desteği

İnsan ve toplumsal fayda odaklı sosyal sorumluluk çalışmalarıyla faaliyet gösterdiği bölgenin sürdürülebilir gelişimine katkı sunan Dicle Elektrik, gençlerin eğitim hayatında fırsat eşitliğini desteklemeye devam ediyor. Şirketin Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Batman, Şırnak ve Siirt’te yürüttüğü Başarı Bursu Programı, Liselere Geçiş Sistemi’nde (LGS) üstün başarı gösteren öğrencilerin lise eğitimleri boyunca desteklenmesini amaçlıyor. Gençlerin akademik başarılarını teşvik eden program, aynı zamanda bölgenin gelecekteki nitelikli insan kaynağının gelişimine katkı sunan uzun vadeli bir sosyal yatırım niteliği taşıyor.

300’Ü AŞKIN ÖĞRENCİ BURS PROGRAMINDAN YARARLANDI

Her yıl ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınan başarılı öğrenciler listesine göre programa dahil edilen öğrencilerle büyüyen Başarı Bursu kapsamında Dicle Elektrik’in hizmet bölgesindeki bugüne kadar 300’ü aşkın öğrencinin eğitim hayatına destek sağlandı. Öğrencilerin potansiyellerini ortaya koymalarına katkıda bulunmayı hedefleyen program, yalnızca maddi burs desteğiyle de sınırlı kalmıyor. Bursiyerlerin birbirleriyle iletişim kurabilecekleri, deneyimlerini paylaşabilecekleri ve sosyal gelişimlerini destekleyebilecekleri buluşma ve etkinliklerle gençler arasında güçlü bir dayanışma ağı da oluşturuluyor.

SAYININ 400’E ULAŞMASI BEKLENİYOR

Dicle Elektrik, yıl boyunca gerçekleştirdiği bursiyer buluşmaları ve sosyal etkinliklerle öğrenciler arasındaki iletişim ve dayanışmayı güçlendirirken programın sosyal yönünü de geliştiriyor. Her yıl yeni öğrencilerin katılımıyla büyüyen programın, 2026 LGS’de başarı gösteren öğrencilerle birlikte 400 bursiyere ulaşması bekleniyor. Eğitim alanındaki çalışmalarını bölgenin geleceğine yapılan uzun vadeli bir yatırım olarak değerlendiren Dicle Elektrik, gençlerin eğitim hayatına katkı sunan ve başarılarını teşvik eden çalışmalarını sürdürmeyi hedefliyor.