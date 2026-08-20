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Aktüel Baba ve oğul için zamanla yarıştılar! Su kuyusu kazarken göçük altında kaldılar
Aktüel

Baba ve oğul için zamanla yarıştılar! Su kuyusu kazarken göçük altında kaldılar

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Bartın’da su kuyusu kazarken meydana gelen toprak kayması sonucu baba ve oğul göçük altında kaldı. AFAD, itfaiye ve köylülerin katıldığı kurtarma çalışmasında iki kişiye de sağ olarak ulaşıldı...

Bartın’ın Kozcağız beldesine bağlı Yenihamidiye köyünde korku dolu anlar yaşandı.

 

Edinilen bilgiye göre, Kozcağız beldesine bağlı Yenihamidiye köyünde kuyu kazan baba ve oğul, toprak kayması sonucu mahsur kaldı. Olayın ardından bölgeye sevk edilen AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerince yürütülen çalışmayla toprak altında mahsur kalan vatandaşlara sağ olarak ulaşıldı. Köylülerin de yardımıyla kurtarılan baba oğul, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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