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Ekonomi Yaz sezonu ikinci el pazarını hareketlendirdi! Oyun ve dekorasyon ilanları iki katına çıktı!
Ekonomi

Yaz sezonu ikinci el pazarını hareketlendirdi! Oyun ve dekorasyon ilanları iki katına çıktı!

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Yaz sezonu ikinci el pazarını hareketlendirdi! Oyun ve dekorasyon ilanları iki katına çıktı!

Yaz döneminde taşınma, ev yenileme ve tatil alışkanlıkları ikinci el pazarına da yansıdı. Temmuz ayında özellikle ev dekorasyonu ile oyun ve konsol kategorilerindeki ilan sayılarında dikkat çekici artışlar kaydedildi.

Sıcak havalarla birlikte evlerde ve sosyal yaşamda başlayan yazlık dönüşüm, ikinci el pazarındaki hareketliliği zirveye taşıdı. Okulların kapanması, sınav maratonunun sona ermesi ve taşınma sezonunun açılmasıyla birlikte; “Ev Dekorasyonu” ile “Oyun & Konsol” ilanlarında dikkat çekici yükselişler kaydedildi.

 

Sahibinden.com, Temmuz verileriyle yaz döneminde değişen tüketici alışkanlıklarını ve ikinci el pazarındaki hareketliliği ortaya koydu. Yaz mevsimiyle birlikte kullanıcıların yaşam alanlarını yenileme ve tatil dönemini hobi odaklı değerlendirme eğilimleri, ana kategorilerde dikkat çekici artışları beraberinde getirdi.

 

Bu yaz evlerde yenileme rüzgarı etkili oldu

Yaz aylarında hız kazanan taşınma ve ev yenileme dönemi, ikinci el ev eşyası pazarındaki canlılığı da destekledi. “Halı & Kilim” ilanları haziran ayına göre rekor bir artış göstererek 2 katından daha fazla arttı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla ise yaklaşık 2 kat büyüme kaydetti. Yıllık bazda Çalışma Lambası ilanlarında yüzde 85, Duvar Ürünleri kategorisinde ise yüzde 52 artış görüldü.

 

Oyun konsol ilanları yüzde 50 büyüdü

Temmuz ayında tatil döneminin başlamasıyla birlikte oyun ve konsol dünyasındaki ilan hareketliliği de belirgin şekilde yükseldi. Kullanıcıların sahip oldukları konsolları ve oyun arşivlerini satışa çıkarması pazarın ivmesini artırırken, oyun konsol ilanları bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 50 büyüdü. Oyun kategorisindeki artış ise daha belirgin bir seyir izleyerek “Bilgisayar” ve “PlayStation 3” oyun ilanları 2 katına çıktı.

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