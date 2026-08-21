Arjantin’de ekonomik krize tepki! Binlerce kişi sokaklara çıktı

Esnaf ve işletme sahiplerinden oluşan binlerce kişi, başkent Buenos Aires’teki Mayıs Meydanı’nda hükümet binası Casa Rosada önünde gösteri düzenledi.

Sendikalar ile sivil toplum kuruluşlarının desteklediği eylemde, özellikle orta ve orta-alt gelir grubundaki ailelerin karşı karşıya kaldığı borçlanma krizine dikkat çekildi.

Göstericiler, halkın gıda, ilaç ve temel hizmetler gibi günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmek için giderek daha fazla kredi kullanmak zorunda kaldığını belirtti.

Eylemi düzenleyen kuruluşların ortak açıklamasında, “Yoksul mahallelerde yaşanan borçlanma krizi artık ertelenemez.” denildi.

30 BİN 633 ŞİRKET KAPANDI

Düşünce kuruluşu Fundar’ın Mayıs 2026 verilerine dayanan raporuna göre Milei’nin göreve geldiği Aralık 2023’ten bu yana 30 bin 633 şirket faaliyetlerini sonlandırdı. Bu sayı ülkedeki toplam şirketlerin yüzde 6’sına karşılık geldi.

Raporda, söz konusu tablonun bir hükümetin görevdeki ilk 30 ayında görülen en büyük şirket kaybı olduğu belirtildi.

Yalnızca Mayıs 2026’da 2 bin 371 işletmenin kapandığı, bunun günlük ortalama 76 şirket anlamına geldiği kaydedildi.

EN FAZLA KAYIP TİCARET SEKTÖRÜNDE

Arjantin Ekonomi Politikası Merkezi de 30 bin 633 şirketin kapandığına ilişkin verileri doğruladı.

Sektörel dağılıma göre en büyük kayıp 8 bin 408 işletmeyle ticaret alanında yaşandı. Ulaştırma ve depolama sektöründe 6 bin 733, gayrimenkul hizmetlerinde 4 bin 98, imalat sanayisinde ise 4 bin 20 işletme kapandı.

KREDİLERDE GERİ ÖDEMEME ORANI YÜZDE 12,8’E ÇIKTI

Arjantin Merkez Bankası verileri, hanelerin borçlarını geri ödemekte giderek daha fazla zorlandığını ortaya koydu.

Hane halkına kullandırılan kredilerde geri ödememe oranı Ekim 2024’te yüzde 2,5 seviyesindeyken Haziran 2026’da yüzde 12,8’e yükseldi.

MILEI EKONOMİ PROGRAMINI SAVUNDU

Protestolar sürerken Devlet Başkanı Javier Milei, Arjantin Ticaret Odası ile ABD merkezli Americas Society tarafından düzenlenen Amerikalar Konseyi Konferansı’nda hükümetin ekonomi politikasını savundu.

Konferansın kapanışında konuşan Milei, düşen enflasyonu kutlamak amacıyla müzikli bir etkinlik düzenleneceğini açıkladı.

FEMİNİST HAREKETİ HEDEF ALDI

Milei, konuşmasında ülkedeki doğum oranlarının düşmesinden feminist hareketi sorumlu tuttu.

Arjantin’in nüfus yenilenmesini sağlayacak doğum ve büyüme oranlarına ulaşamadığını savunan Milei, “Yeşil mendillerin çılgınlığının bedelini çok ağır ödüyoruz.” ifadesini kullandı.

Yeşil mendil, Arjantin’de feminist hareketin ve yasal kürtaj mücadelesinin simgesi olarak biliniyor.