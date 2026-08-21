JD Vance, İran’a karşı kullanacakları en güçlü aracı açıkladı

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, katıldığı bir podcast programında İran’a yönelik politikaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Savaşın “yeni bir safhaya” geçtiğini savunan Vance, bu süreçte askeri adımların yanı sıra ekonomik yaptırımların belirleyici olacağını ifade etti.

Hürmüz Boğazı'nın İran'ın "kozu" olduğunu, ancak "ticari gemilere saldırılara rağmen" buradan yüksek miktarda petrol geçişini sağladıklarını savunan Vance, ABD'deki akaryakıt fiyatlarını büyük ölçüde düşürdüklerini iddia etti.

Vance, ABD'deki enerji fiyatlarında rahatlamayı ve İran'ı "ticari gemilere saldırıları için cezalandırmayı" başardıkları takdirde bunun İran'a "ekonomik baskı" olarak geri döneceğini ifade etti.

Böylece İran tarafının ABD ile "ne tür bir anlaşma yapmak istediği​​​​​​​" konusunda da hesaplarının değişeceğini öne süren Vance, "Elimizdeki en etkili aracın, onlara uygulayabileceğimiz ekonomik baskı olduğu yeni bir safhaya geçtik." dedi.

Vance, ekonomik baskıyı İran'a karşı "nihai hedeflerine ulaşmanın en iyi yolu" şeklinde nitelendirerek, bunu sürdüreceklerine işaret etti.

Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiğine ilişkin açıklamalarını hatırlatan Vance, "Yapmaya çalıştığımız şey, sahada yeni bir gerçeklik yaratarak (nükleer) tesislerinin sadece yok edildiğini değil, bunları asla tekrar inşa etmeye çalışmayacaklarını güvenle söyleyebilmektir." diye konuştu.

Trump da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'la ekonomik ilişkilerini sürdüren ülkelere ve kuruluşlara ağır ekonomik yaptırımlar uygulanacağını belirterek, İran'a yönelik yeni bir baskı kampanyası başlatacağını duyurmuştu.