Böylesi ilk kez keşfedildi: Saniyede 25 bin km hızla gidiyor!
Gökbilimciler, Samanyolu Galaksisi'nin ortasında yer alan karadeliğin etrafında saniyede 25 bin km hızla dönen bir yıldız keşfetti.
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Gökbilimciler, Samanyolu Galaksisi'nin ortasında yer alan karadeliğin etrafında saniyede 25 bin km hızla dönen bir yıldız keşfetti.
Uzay çalışmaları her geçen gün ilerliyor. Bu kapsamda önemli keşifler yapılıyor. Gökbilimciler, Samanyolu Galaksisi'nin merkezindeki süper kütleli kara delik Sagittarius A'nın etrafında, saniyede yaklaşık 25 bin kilometre hızla dönen yeni bir yıldız keşfetti.
GENEL GÖRELİLİK TEORİSİ "S301" adı verilen bu gök cismi, galaksinin bilinen en hızlı yıldızı unvanını alırken, Albert Einstein'ın Genel Görelilik Teorisi'ni test etmek için bilim insanlarına eşsiz bir fırsat sunuyor.
ALMAN ARAŞTIRMA EKİBİ Almanya'daki Max Planck Dünya Dışı Fizik Enstitüsü öncülüğündeki uluslararası araştırma ekibi, Şili'de bulunan Çok Büyük Teleskop Girişimölçeri (VLTI) verilerini inceleyerek bu rekor keşfe imza attı.
Kara deliğe Dünya ile Güneş arasındaki mesafenin sadece 12 katı kadar yaklaşan yıldız, bu kritik geçiş sırasında ışık hızının yüzde sekizini aşan baş döndürücü bir sürate ulaşıyor./ kaynak: ensonhaber
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