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Dünya ABD’den İran’a yeni yaptırım resti! Bessent: “Tarihin en ağır yaptırımlarını uygulayacağız”
Dünya

ABD’den İran’a yeni yaptırım resti! Bessent: “Tarihin en ağır yaptırımlarını uygulayacağız”

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ABD’den İran’a yeni yaptırım resti! Bessent: "Tarihin en ağır yaptırımlarını uygulayacağız"

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran’a yönelik ekonomik baskının daha da artırılacağını söyledi.

ABD yönetimi, İran’a karşı kapsamlı bir ekonomik yaptırım hazırlığı içinde olduğunu duyurdu. Bessent, ABD merkezli televizyon kanalı CNBC’ye verdiği röportajda İran’a yönelik saldırılar ve ekonomik yaptırımlara ilişkin değerlendirmede bulundu. Bessent, Washington yönetiminin İran ekonomisine yönelik uygulamayı planladığı kapsamlı ekonomik baskının, ABD’nin İran’a karşı yeniden büyük çaplı askeri operasyonlar düzenlemesine gerek bırakmayabileceğini söyledi.

 

Bessent, ABD’nin İran’a ekonomik baskıyı artıracağını belirterek, Trump yönetiminin Tahran’a "herhangi bir tür can simidi" sağlayan ülkelere ağır ekonomik yaptırımlar uygulayacağını ifade etti. Bessent, planlanan yaptırımların "dünya tarihindeki en büyük koordineli ekonomik izolasyon" olacağını savundu.

 

Bessent, ABD’nin müttefiklerine "ya bizimlesiniz ya da bize karşısınız" mesajı vereceğini belirterek, "İster para transferi yapın, İran petrolü satın alın, ister deniz yoluyla gemi transferleri gerçekleştirin, İran’la iş yapmaya devam etmekte ısrar ederseniz; ABD Hazine Bakanlığı ve ABD hükümeti size karşı yaptırım uygulamak için tüm gücünü ve imkanlarını kullanacaktır" dedi.

 

“Bu bir iki aşamalı darbe”

İran’a yönelik ekonomik baskı politikasının, Basra Körfezi'ndeki İran limanlarına yönelik devam eden ABD deniz ablukasıyla birlikte uygulanacağını belirten Bessent, "Bu bir iki aşamalı darbe. Ablukamız var ve tarihin en ağır yaptırımlarını uygulayacağız" dedi.

Bessent, ekonomik baskının İran yönetimini zayıflatacağını savunarak, "Bu rejimi çökerteceğiz" ifadesini kullandı.

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