Oteller zorunlu tatilde doluluk dipte

Türkiye Otelciler Birliği’nin (TÜROB) danışmanlık şirketi STR’dan elde ettiği verilere göre mart ayında dünyanın önde gelen şehirlerinde yer alan otellerin doluluk oranları, yüzde 10-20 olarak ölçüldü. Normal şartlarda bu oranlar yüzde 70’i geçiyor zaman zaman yüzde 100’ü buluyordu.

80 yılın en kötüsü

Avrupa’da doluluklar, martta 2019’un aynı ayına nispeten yüzde 61.6 geriledi. Doluluklar yüzde 26.3’lık ortalamayla 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Geçen yılın mart ayında bu oran yüzde 68.5 idi.

Mart ayında ortalama oda fiyatlarındaki düşüş geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 10.5’te kaldı ve 92.9 Euro olarak kayıtlara geçti. Odabaşı elde edilen gelirler, yüzde 65.6 azalarak 24.3 Euro’ya kadar indi.

Gelirler düştü

Türkiye’nin otel dolulukları, yüzde 55.2 gerileyerek, yüzde 28.6 oldu. Geçen senenin aynı döneminde bu oran yüzde 63.8 idi. İstanbul’un doluluk oranı yüzde 59.8 azalarak yüzde 29 düzeyinde gerçekleşti. Mart ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 14.2 düştü ve 65.8 Euro seviyesine çekildi. Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler ise geçen yıla nazaran yüzde 65.5 oranında düşüp 19.1 Euro bandına oturdu.