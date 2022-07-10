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Gündem Otelde çıkan yangına müdahale ediliyor
Gündem

Otelde çıkan yangına müdahale ediliyor

Artvin'in Yusufeli ilçesinde bir otelde çıkan yangına müdahale ediliyor. Öte yandan yangın sırasında otelde müşteri bulunmadığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-10 14:46:00 -
Otelde çıkan yangına müdahale ediliyor

Arıklı Mahallesi'ndeki otelin çatı kısmında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bu sırada dışarıda olan otel personelinin ihbarı üzerine olay yerine Yusufeli Belediyesi itfaiye, 112 Acil Servis ekipleri, polis, jandarma, Orman İşletme Müdürlüğü ile Yusufeli ilçesi yeni yerleşim yeri inşaat şantiyesindeki arazözler sevk edildi.

Vatandaşların da destek verdiği çalışmalar kapsamında ekipler yangına müdahalede bulunuyor.

Olay yerine gelen Yusufeli Kaymakamı Hüseyin Kaptan, çalışmaları takip ediyor.

Öte yandan yangın sırasında otelde müşteri bulunmadığı öğrenildi.

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