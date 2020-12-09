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Gündem Otel odasına baskın: Deste deste sahte dövizle yakalandılar
Gündem

Otel odasına baskın: Deste deste sahte dövizle yakalandılar

Emniyet güçleri Şişli'de bir otel odasına baskın düzenledi. Baskında deste deste sahte döviz ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-09 22:21:00 -
Otel odasına baskın: Deste deste sahte dövizle yakalandılar

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Gece Kartalları ekipleri, dün gece devriye görevi yaptığı sırada durumundan şüphelendiği bir kişiyi durdurarak üst araması yaptı. Y.O isimli kişinin yapılan üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ve sahte döviz ele geçirildi. Y.O uyuşturucu madde ve sahte döviz ile Feriköy Polis Merkezi'ne teslim edildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Y.O.'ya uyuşturucuyu ve parayı kimden aldığını sordu. İsminin F.Ç. olarak bildiği bir kişiden aldığını söylemesi üzerine bu kişinin kaldığı yer belirlendi. Savcılıktan gerekli izinlerin alınmasından sonra F. Ç'nin kaldığı otel odasına baskın düzenlendi.

2 bin 56 adet hap ele geçirildi

Otel odasına yapılan aramalarda 2 bin 56 adet uyuşturucu hap, 1 kilo uyuşturucu madde, hassas terazi ve 190 deste halinde yaklaşık 16.5 milyon lira tutan sahte döviz ele geçirildi. Gözaltına alınan 1'i kadın 3 kişinin Şişli Asayiş Büro'daki işlemleri devam ediyor.

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