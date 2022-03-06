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Yerel Otel çalışanı kadını sırtından bıçakladı, 'Başkasına benzettim' dedi
Yerel

Otel çalışanı kadını sırtından bıçakladı, 'Başkasına benzettim' dedi

Antalya'da, otelde çalışan ve işe gitmek üzere evinden çıkan Eşe Aktaş, peşinden gelen E.K (22) tarafından sırtından bıçaklandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-06 21:33:00 - 2022-03-06 21:35:26
Otel çalışanı kadını sırtından bıçakladı, 'Başkasına benzettim' dedi

Olay, Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi 531 Sokak'ta meydana geldi. E.K., oteldeki işine gitmek üzere evinden çıkıp, kaldırımda yürüyen Eşe Aktaş'ı takibe aldı. Bir süre yürüyen Aktaş'ın arkasından yaklaşan E.K., cebinden çıkardığı ekmek bıçağı ile Aktaş'ı sırtından yaralayıp kaçtı.

Aktaş'ın yardımına çevrede bulunanlar koştu. Aktaş, çağırılan sağlık ekibince ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ameliyata alınan Aktaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 

Operasyon düzenleyen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri de E.K.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. İfadesinde Eşe Aktaş'ı çöplerden atık toplayan birine benzettiği ve kendisine zarar vereceğini düşündüğü için bıçakladığını öne süren E.K., "Bu yüzden takip edip bıçakladım" dedi.

Öte yandan E.K.'nin, Eşe Aktaş'ı takip etmesi ve sırtından bıçakla yaralaması, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Polisteki sorgusu süren E.K., adliyeye sevk edilecek. 

 

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