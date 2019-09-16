Ot yangını ormana sıçramadan söndürüldü Adıyaman’da, paniğe neden olan otluk yangını ormanlık alana sıçramadan itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda söndürüldü.

Adıyaman’da, paniğe neden olan otluk yangını ormanlık alana sıçramadan itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Karadağ Ormanlık alanının hemen alt kısımlarında bilinmeyen nedenlerden dolayı otluk yangını meydana geldi. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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