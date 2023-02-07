ÖSYM’den sınavlar için deprem düzenlemesi

Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin sonrası tüm Türkiye’de okullar bir hafta tatil edildi. Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Adana, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye ve Adıyaman’da ise arama ve kurtarma çalışmaları sürerken Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada “Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli yaşanan deprem ve devam eden artçı sarsıntılar nedeniyle aşağıda belirtilen sınavların başvuru tarihleri değişmiştir” ifadelerini kullandı. Peki 2023 MSÜ başvuruları ve sınavları ne zaman? İşte, ÖSYM’nin yaptığı açıklama…

2023 MSÜ SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM’den yapılan açıklamada “ Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli yaşanan deprem ve devam eden artçı sarsıntılar nedeniyle aşağıda belirtilen sınavların başvuru tarihleri değişmiştir” ifadeleri kullanıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 19 Mart'ta yapılacak Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ), 26 Mart'ta yapılacak Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 1. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2023-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) için 9 Şubat'a kadar başvuru yapılabilecek.

12 Mart'taki Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YÖKDİL/1) için de 10 Mart'a kadar başvuru alınacak.

MSÜ SINAV BAŞVURUSU AİS’TEN ALINACAK

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme sınavı başvuru işlemleri internet üzerinden gerçekleştirilecek.

Sınava başvuru yapacak adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle osym.gov.tr adresinden sınav başvurularını yapabilirler.

Sınav başvuru işlemleri oturumun seçilmesi ve sınav ücretinin yatırılması olarak iki aşamada yapılır.

2023 MSÜ sınav başvuru ücreti 130 TL olarak belirlendi. Geç başvuru işlemleri ise 14 Şubat’ta alınacak.