ÖSYM'den 'poşedi açılmış soru kitapçığı' açıklaması!

YENİ AKİT ANKARA

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 18 Eylül pazar günü yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Kültür - Genel Yetenek oturumunda bir adaya verilen poşeti açılmış soru kitapçığına ilişkin açıklama yaptı.

Poşeti açılmış soru kitapçığı hakkında açıklamada bulunan ÖSYM şu ifadelere yer verdi; “18 Eylül 2022 Pazar günü gerçekleşen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS Lisans) Genel Kültür - Genel Yetenek oturumuna Şanlıurfa ilinde Rabia Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 630213024 numaralı salonda 2. sırada sınava giren aday soru kitapçığının kendisine poşetsiz olarak teslim edildiğini ifade etmiştir. Başkanlığımız tarafından yapılan inceleme sonucunda; 1. Sınav evrakı poşetinin salon başkanı tarafından 09:09:37 saatinde sınav salonuna kapalı olarak getirildiği, 2. Kapalı olan sınav evrakı poşetinin salon başkanı tarafından 09:39:46 – 09:41:00 saatleri arasında adayların huzurunda açıldığı, 3. Soru kitapçıkları poşeti ile cevap kağıtları poşetlerinin 09:44:20 - 09:44:40 saatleri arasında salon başkanı tarafından sınav poşetinin içinden çıkarılarak adayların huzurunda masa üzerine konulduğu, 4. Soru kitapçıkları poşetinin 09:58:06 - 09:59:44 saatleri arasında adayların huzurunda salon başkanı tarafından açıldığı, bu işlem esnasında adayların da gözlemlediği şekliyle soru kitapçıklarının en altında yer alan iki kitapçık poşetinin de tüm soru kitapçıklarının yer aldığı sınav evrakı poşeti ile birlikte hataen yırtılarak açıldığı, 5. Salon başkanı tarafından hataen yırtılarak açılan iki soru kitapçığından birinin, iddia sahibi adaya 10:00:08 - 10:00:10 saat aralığında teslim edildiği anlaşılmıştır. Bahse konu ifade ile ilgili yapılan bu tespitler ve değerlendirmeler ilgili adayla paylaşılmış ve dijital saate entegre kamera kayıtları izletilerek sınavın güvenliği ile ilgili herhangi bir sorun olmadığı net olarak tespit edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”



