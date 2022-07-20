ÖSYM YKS 2022 üniversite tercihleri başladı mı ne zaman başlayacak? Tıp, eczacılık, hukuk, mimarlık, mühendislik, öğretmen kontenjanları kaç?

Üniversite sonuçlarının açıklanmasından sonra adaylar bu kez de YKS tercih tarihlerini araştırıyor. 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde yapılan 2022 YKS sonuçları 18 Temmuz'da açıklandı. YKS sonuçlarının açıklanmasından sonra gözler YKS 2022 tercih kılavuzundaydı. '2022 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun yayımlandığı duyuruldu.

2022 YKS tercihleri ne zaman başlayacak?

Açıklama, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapıldı. Adaylar, kılavuza http://osym.gov.tr adresinden ulaşabilecek. Adayların 2022-YKS tercihlerini 27 Temmuz-5 Ağustos 2022 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr’den yapabilecekleri hatırlatıldı.

Üniversite kontenjanları: Hangi üniversite ne kadar öğrenci alacak?

Kılavuza göre bu yıl ön lisans, lisans ve özel yetenek olmak üzere üniversitelerin toplam kontenjanı 1 milyon 61 bin 686 olarak belirlendi. Bu rakamın 870 bin 822’sini devlet, 174 bin 320’sini vakıf, 15 bin 674’ünü KKTC, 870’ini yurtdışı üniversitelerin kontenjanları oluşturuyor. Lisans programlarındaki kontenjan sayısı devlet üniversitelerinde örgün öğretimde 367 bin 760, açık öğretimde 40 bin 293 olmak üzere 408 bin 53 olarak belirlendi. Vakıf üniversitelerinde ise 89 bin 709, KKTC’de 10 bin 632 ve yurtdışında 770 olmak üzere toplam 509 bin 164 lisans kontenjanı bulunuyor. Ön lisans kontenjanı 512 bin 882, özel yetenek kontenjanı da toplam 39 bin 641 olarak belirlendi.

Tıp, eczacılık, hukuk, mimarlık, mühendislik, öğretmen kontenjanları kaç?

ÖSYM 2022 YKS tercih kılavuzuna göre üniversite kontenjanlar, tıp fakülteleri için 18 bin 362, diş hekimliği için 9 bin 264, eczacılık için 4 bin 393, hukuk için 16 bin 633, mimarlık için 7 bin 558, mühendislik için 73 bin 237 ve öğretmenlik için 43 bin 485 oldu.

Üniversite başarı sıralaması kaç?

Sayısal bölüm programlarından tıp Tercih edeceklerin en düşük sıralamasının 50 bin olması gerekiyor. Diş hekimliği 80 bininci, eczacılık ise en düşük 100 bininci adayı alacak. Eşit ağırlık bölümlerinden hukuk programları ise 125 bininci adayı alabilecek. Bu yılın sınavına ait daha önce yayınlanan kılavuzda bu rakam 100 bin olarak belirtilmişti. Mimarlık programları en düşük 250 bininci adayı kabul ederken, öğretmenlik ve mühendislik bölümleri 300 bine kadar inebiliyor. ÖSYM 2022 YKS tercih kılavuzu için tıklayın