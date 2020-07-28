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Eğitim

ÖSYM YKS 2020 üniversite programları ve kontenjanları tercih kılavuzu

ÖSYM YKS 2020 üniversite programları ve kontenjanları tercih kılavuzu yayınlandı. YKS 2020 sınav sonuçlarının erişem açılmasının ardından adaylar KS 2020 üniversite programları ve kontenjanları tercih kılavuzunun ne zaman yayınlanacağını merak ediyordu. ÖSYM, güncel 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu yayımladı. İşte güncel ÖSYM 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu

Yeniakit Publisher
2020-07-28 16:26:00 -
ÖSYM YKS 2020 üniversite programları ve kontenjanları tercih kılavuzu

ÖSYM, 21 Temmuz'da 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu, adaylara ön bilgi vermek amacıyla internet sitesinde yayımlamıştı. Güncel kılavuza ise "osym.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.

Buna göre, 2020-YKS tercih işlemleri, 6 Ağustos'ta başlayacak. Adaylar tercihlerini, 6-14 Ağustos'ta, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak yapacak. Tercih işlemleri, 14 Ağustos saat 23.59'da sona erecek.

ÖSYM YKS 2020 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekiyor. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.

Adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki T.C. kimlik numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve hiç kimseyle paylaşmamaları gerekiyor. T.C kimlik numarası ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkalarıyla paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden aday sorumlu olacak.

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