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ÖSYM, TUS ve STS sonuçlarını açıkladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2018-TUS ve 2018-STS Tıp Doktorluğu sınavlarının sonuçları kurumun internet sitesi üzerinden açıklandı.

11 Eylül 2018 Salı 14:45
ÖSYM, TUS ve STS sonuçlarını açıkladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2018 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2018-TUS) ile 2018 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2018-STS Tıp Doktorluğu) sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, 2018-TUS ve 2018- STS Tıp Doktorluğu ikinci dönem değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

Adayların, sonuçlara ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekleri kaydedildi.

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 14:45
  1. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)
  2. 2018 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2018-TUS)
  3. 2018 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2018-STS Tıp Doktorluğu)

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