ÖSYM, TUS ve STS sonuçlarını açıkladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2018-TUS ve 2018-STS Tıp Doktorluğu sınavlarının sonuçları kurumun internet sitesi üzerinden açıklandı.11 Eylül 2018 Salı 14:45
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2018 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2018-TUS) ile 2018 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2018-STS Tıp Doktorluğu) sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, 2018-TUS ve 2018- STS Tıp Doktorluğu ikinci dönem değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.
Adayların, sonuçlara ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekleri kaydedildi.
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