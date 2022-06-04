ÖSYM, sınavların sorunsuz geçmesine hazır
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı temsilcilerinin katılımıyla 2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Merkez Sınav Koordinasyon Kurul Toplantısı’nın ÖSYM’de yapıldığını bildirdi.
Aygün, 18-19 Haziran tarihlerinde 2022-YKS hazırlıklarını ve sınavların Türkiye genelinde tüm sınav merkezlerinde sorunsuz bir şekilde uygulanması için alınan ve alınması planlanan önlemleri görüştüklerini belirtti.