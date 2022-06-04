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Eğitim ÖSYM, sınavların sorunsuz geçmesine hazır
Eğitim

ÖSYM, sınavların sorunsuz geçmesine hazır

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı temsilcilerinin katılımıyla 2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Merkez Sınav Koordinasyon Kurul Toplantısı’nın ÖSYM’de yapıldığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-04 10:18:00 -
ÖSYM, sınavların sorunsuz geçmesine hazır

Aygün, 18-19 Haziran tarihlerinde 2022-YKS hazırlıklarını ve sınavların Türkiye genelinde tüm sınav merkezlerinde sorunsuz bir şekilde uygulanması için alınan ve alınması planlanan önlemleri görüştüklerini belirtti.

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