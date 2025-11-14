  • İSTANBUL
ÖSYM Sınav Takvimi belli oldu: YKS 20-21 Haziran'da
ÖSYM Sınav Takvimi belli oldu: YKS 20-21 Haziran'da

Seyfullah Maden
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav takvimi belli oldu. YKS, DGS ve MSÜ sınavlarının tarihleri açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) 20-21 Haziran 2026’da yapılacağını duyurdu.

Sınav tarihlerini sosyal medya hesabından duyuran ÖSYM Başkanı Ersoy’un paylaşımı şöyle:

Kıymetli adaylar, 2026 ÖSYM Sınav Takvimi belli oldu. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran'da, Dikey Geçiş Sınavı(DGS) 19 Temmuz’da, Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 1 Mart’ta gerçekleştirilecek.

