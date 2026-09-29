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Eğitim ÖSYM duyurdu: Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
Eğitim

ÖSYM duyurdu: Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı

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ÖSYM duyurdu: Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından 2026 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2026-TR-YÖS/2) giriş belgeleri erişime açıldı. İşte ayrıntılar…

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 11 Ekim'de uygulanacak 2026-TR-YÖS/2'ye başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atama işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav giriş belgelerine "https://tryos.osym.gov.tr" internet adresinden erişebilecek.

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