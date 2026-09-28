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ÖSYM duyurdu: YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

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ÖSYM duyurdu: YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2026-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı. İşte ayrıntılar…

#1
Foto - ÖSYM duyurdu: YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM'nin internet adresindeki duyuruya göre, 2026-YKS sonuçlarına göre 2026-2027 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

#2
Foto - ÖSYM duyurdu: YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

#3
Foto - ÖSYM duyurdu: YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

Ayrıca yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

#4
Foto - ÖSYM duyurdu: YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

2026-YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 2-9 Ekim'de, elektronik kayıtlar ise 2-4 Ekim'de yapılabilecek.

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