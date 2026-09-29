Yeni Parti adını değiştirecek mi? AYM savunma için 1 ay süre verdi!
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Anayasa Mahkemesi, Yeni Parti’nin isminin hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkinine karar verilmesi talebini görüştü. Yüksek Mahkeme, Yeni Parti’ye savunmasını sunması için 1 ay süre verdi.
Anayasa Mahkemesi, Yeni Parti’nin isminin hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkinine karar verilmesi talebini görüştü. Yüksek Mahkeme, Yeni Parti’ye savunmasını sunması için 1 ay süre verdi.
Yenilik Partisi'nin, Yeni Parti ile ilgili isim benzerliğine yönelik yaptığı başvurusunun ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti'ye isim değişikliği yapılması yönünde süre vermişti. Başsavcılık, 18 Eylül'de dolan sürenin bitmesinin ardından söz konusu talebi Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı.
Yüksek Mahkeme, bugün Genel Kurul gündemine Yeni Parti’nin ismine ilişkin yapılan başvuruyu aldı. Anayasa Mahkemesi, Yeni Parti’ye bu konuda görüşünün alınması için 30 gün süre verilmesine karar verdi.
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