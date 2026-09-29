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Gündem MHK'ya yönelik operasyon sonrası Bakan Gürlek'ten ilk açıklama
Gündem

MHK'ya yönelik operasyon sonrası Bakan Gürlek'ten ilk açıklama

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MHK'ya yönelik operasyon sonrası Bakan Gürlek'ten ilk açıklama

Merkez Hakem Kurulu’na yönelik operasyonun ardından açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, futbol kamuoyunda güveni sarsabilecek iddiaların kapsamlı şekilde ele alınacağını ve gerekli adımların atılacağını ifade etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir müştekinin şikayetiyle başlattığı soruşturma kapsamında, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 MHK üyesi, "mobbing" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Konu üzerine Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de bir paylaşım geldi. Bakan Gürlek yaptığı açıklamada, "Futbol, vatandaşlarımızın ortak tutkusu ve önemli bir değerimizdir. Sahadaki rekabetin adil, hakemlik süreçlerinin tarafsız ve şeffaf yürütülmesi, futbola duyulan güvenin temelidir." ifadesini kullandı ve şunları kaydetti:

 

"Devletimiz, bu güveni zedeleyen her türlü usulsüzlük iddiasının hukuk çerçevesinde üzerine kararlılıkla gitmektedir. Bu çerçevede; hakem klasmanlarının oluşturulması, görevlendirme, puanlama ve atama süreçleri ile kural sınavlarına müdahale edildiğine ilişkin iddialar incelenmiştir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzle yürütülen soruşturmada; müşteki ve tanık beyanları, bilirkişi raporları, HTS ve MASAK kayıtları doğrultusunda bu sabah operasyon düzenlenmiştir. Operasyon kapsamında; Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı F.G., TFF MHK Başkan Vekili A.Ş., MHK Üyesi S.Ş., eski MHK Üyesi Y.Y., Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Başkanı F.K. ile A.S. ve E.K.'nın da aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik gözaltı işlemleri uygulanmış; ikamet, iş yeri ve ofislerde adli aramalar gerçekleştirilmiştir. Sporseverlerimizin hakemlik süreçlerine ilişkin hassasiyetlerini ve adalet beklentilerini çok iyi biliyoruz. Hiç kimsenin makamı, unvanı veya görevi hukuk karşısında ayrıcalık sebebi değildir. Bu önemli soruşturmayı büyük bir titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve operasyonda görev alan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Türk futbolunda güveni zedeleyen iddiaların aydınlatılması, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi ve futbolun sahadaki emek, mücadele ve centilmenlikle anılması için temiz futbol mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz."

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