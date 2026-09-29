Borç söylentilerine son nokta! Beşiktaş Başkanı Adalı'dan camiaya müjde

"Beşiktaş bugün 'dükkanı kapat' dese Beşiktaş'ın kimseye borcu kalmaz" Bu sezon geçen sezonlara oranla daha yüksek maliyetli bir kadro kurduklarını ancak bu kadrodan para kazanabileceklerini dile getiren Adalı, "2024-2025 sezonundaki kadroya baktığımız zaman 140 milyon avro ama 140 milyon avronun karşısında satacağımız rakam 30 milyon avro. Şimdiki takıma baktığımız zaman, bu takımın değeri 250 küsur milyon avro olmuş. Hiç kimseyi satma gibi bir niyetimiz yok ama bir gün satarsak 250'nin çok üstünde bir gelir getirebilecek bir futbolcu topluluğu var şu anda elimizde. Şunu söyleyebilirim, Beşiktaş bugün 'dükkanı kapat' dese Beşiktaş'ın kimseye borcu kalmaz, gayrimenkullerinin haricinde kasasında da parası kalır." ifadelerini kullandı. Başkan Adalı kendisini birçok noktada eleştirdiğini belirterek, "İlk başkan olduğum transfer sezonunda iki genç çocuk aldık geldik. O devreyi daha iyi değerlendirebilirdik ama geldiğimizde ne limit vardı ne bir şey vardı. Orada eleştiririm. Taraftarlık tarafımı hala bırakmış değilim. Biraz acele ettiğimiz konular oldu geçtiğimiz sezonda." dedi. - Hapoel Beer-Sheva maçı Batum'da seyircili oynanacak UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden İsrail takımı Hapoel Beer-Sheva ile Gürcistan'ın Batum şehrinde oynayacaklarını hatırlatan Adalı, şunları söyledi: "Böyle durumlarda UEFA'nın topları aynı torbaya koymayalım diye buna benzer uygulamaları var. İşin açığı bizim için de çok fark eden bir şey değildi bu. Onun için de girişimleri yaptık. Batum'da oynayacağız İsrail takımıyla. Seyircili oynayacağız hepsinden ötesi. Kendi sahamızda Avrupa kupalarından bir gelir beklerken tribün gelirini de ister istemez hesabın içinde tutuyoruz. Maalesef geçenkinde hem yurt dışında hem seyircisiz oynamakla beraber tribün gelirinden de olduk. Bu sene müracaatları yaptık. Gürcistan Spor Bakanlığı ve federasyonuyla görüştük. Kura çekiminden sonra hem UEFA genel sekreteri hem UEFA yetkilileri maalesef yine oldu dediler. Onlar da farkındalar. Diğer taraftan da Güney Kıbrıs takımı çektik. Bu konularda kısmetimiz iyi. Beşiktaş zorların camiasıdır, zorların kulübüdür. Çok kolay kuralar çekip de bir yere gittiğimiz sene hangi sene? Beşiktaş'ın hangi sene kolay kurası, kolay deplasmanı, kolay fikstürü oldu?" Yeni projeler için arsaların alım aşamasında olduğunu kaydeden Adalı, "Onun için de ilk önce Dikilitaş'ın temelini atalım. Normal şartlarda biz bu ay içinde temel atacaktık. Seçim olunca geriye bıraktık. Temeli attıktan sonra buradan gelen gelirle 2-3 tane arsa alıp yine Dikilitaş'a benzer gayrimenkul işine devam etme planımız var. Bunlar tahmin ediyorum önümüzdeki senenin şubat, mart ayı gibi daha konuşulabilir hale gelir. Projeleri çıkar, olacağımız yerler kesinleşir. Onun haricinde tesisleşme olarak Sancaktepe'yi tüm amatör şubelere tamamladık. Yine Akatlar'da alt taraftaki bize tahsis olan yerde yeni bir proje var. Tüm salon sporlarını orada toplayacağız. Onunla da ilgili projeler tamamlandı. Önümüzdeki ay kazmayı vururuz, bir an önce bitirmek istiyoruz onu da. Tesisleşmeye de devam ediyoruz." diye konuştu.