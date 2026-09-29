Borç söylentilerine son nokta! Beşiktaş Başkanı Adalı'dan camiaya müjde

"Şampiyonluktan başka bir düşüncemiz yok ama..." Şampiyonluktan başka hedefleri olmadığını aktaran Adalı aynı zamanda sabra da ihtiyaçları olduğunu belirterek, şöyle devam etti: "Beşiktaş'ın şampiyonluktan başka bir düşüncesi olamaz. Belki de Türkiye liglerinde örneği olmadığı gibi Avrupa'da da çok örneği olmayan, neredeyse tamamına yakını değişen bir futbol takımımız oldu. Bir futbolcu topluluğu ortaya çıktı. 30'a yakın oyuncuyu 1,5 senede yollamışız. Haliyle bunların yerine gelen futbolcuların bir uyum süreci, birbirleriyle oynama, birbirlerini öğrenme süreci ve yepyeni bir teknik direktörümüz var. Beklenti tabii ki büyük. Şampiyonluktan başka bir düşüncemiz yok ama bu futbol takımının da bir takım olmaya, süreye ihtiyacı var. Şu başlangıcımız, özellikle Avrupa kupalarıyla beraber ligde olan başlangıçta hepsine teşekkür ediyorum. Felaket bir şey. İnanılmaz bir sonuç çıktı ortaya benim için. Ben birazcık daha tedbirli yaklaşıyordum. Altı yedi haftayı biraz daha kazasız belasız geçirebilir miyiz diye düşünüyordum. Bu performansta hocamızın da çok büyük etkisi var." Transfer döneminde planlarını gerçekleştirebildiklerini söyleyen Adalı, "Yaz transfer sezonunda da yaptığımız programın yüzde 90'ını gerçekleştirdik. İstediğimiz futbolcuların yüzde 90-95'ini transfer ettik. Teknik ekip ve yapılan kadro planlamasına uygun futbolcular gelince bir başarı çıktı. Ben hala bu takımın biraz daha süreye ihtiyacı olduğunu düşünenlerdenim. Çünkü yepyeni bir takım. 3-4 hafta birbirleriyle oynamaya başlayan bir futbolcu topluluğu var. Ama bu milli aradan sonra takımın çok daha iyi sonuçlar alacağına, daha iyi görüntü vereceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun aklında şampiyonluk olduğunu anlatan Adalı, "Amacımız ilk önce takımı ayağa kaldırmaktı. Sonra istediğimiz transferleri yaptık. Hocanın da aklında o şampiyonluk var, onu da biliyorum. Tabii o da tedbirli konuşuyor. Daha çok çalışmamız lazım. Kolay bir lig değil. Hem burada hem Avrupa'da mücadele edeceğiz ve kadromuzun biraz daha derin anlamda bir iki takviye daha yapma durumumuz var. Bunun için de durmadık, çalışmaya da devam ediyoruz. Transfer ekibi hiç durmadı." şeklinde konuştu. Başkan Serdal Adalı yaz döneminde içinde ukde kalan bir oyuncu transferi olup olmadığıyla ilgili soruyu, "Yok. Ben genelde içimdeki transferleri yapmışımdır." diye cevapladı.