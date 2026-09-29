İran'dan resti çekti: 'Deneyin de ne olacağını görün!'
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Meclis’in açık oturumunda yaptığı konuşmada, İran’ın “her türlü saldırı veya maceraya” kararlı, acı verici, isabetli ve hızlı yanıt vereceğini söyledi. ABD’ye seslenen Kalibaf, “Deneyin de yanıtımızı görün” dedi.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Meclis’in açık oturumunda yaptığı konuşmada, İran’ın “her türlü saldırı veya maceraya” kararlı, acı verici, isabetli ve hızlı yanıt vereceğini söyledi. ABD’ye seslenen Kalibaf, “Deneyin de yanıtımızı görün” dedi.
Kalibaf, “Beyaz Saray’ın yöneticileri, İran’ın tehditler veya abluka karşısında asla geri adım atmayacağını bilmelidir” ifadelerini kullandı.
İran’ın petrolünü satamaması halinde bölgede “hiç kimsenin petrol satamayacağını” söyleyen Kalibaf, Tahran’ın güvenliğinin sağlanmaması durumunda “hiçbir altyapının güvende olmayacağı” uyarısında bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı ve gemilerin buradan geçişine ilişkin açıklamalarını da değerlendiren Kalibaf, bunları “herkesin bildiği eski iddiaların tekrarı” olarak nitelendirdi.
Trump’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndaki tehditlerinin “Washington’ın tutumunu henüz değiştirmediğini” gösterdiğini söyleyen Kalibaf, “Amerikalılar, İran medeniyetini yok etme tehdidiyle korkutma döneminin geride kaldığını bilmelidir” dedi.