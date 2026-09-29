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ABD'den iade edilen 21 eser Şam'da sergide!

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AA Giriş Tarihi:

ABD'den iade edilen 21 eser Şam'da sergide!

ABD tarafından Suriye'ye iade edilen 21 parça arkeolojik eser, ait olduğu topraklara dönerek başkent Şam'daki Ulusal Müze'de koruma altına alındı.

#1
Foto - ABD'den iade edilen 21 eser Şam'da sergide!

Suriye Müze İşleri Müdürü Ammar Kenavi, ABD'den iade edilen arkeolojik eserlerin Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya eşlik eden heyetle birlikte başkanlık uçağıyla ülkeye getirildiğini söyledi.

#2
Foto - ABD'den iade edilen 21 eser Şam'da sergide!

Eserlerin iadesinin özellikle mevcut dönemde siyasi ve kültürel açıdan önemli anlamlar taşıdığını vurgulayan Kenavi, savaş yıllarında yasa dışı yollarla ülkeden çıkarılan eserlerin geri getirilmesinin Suriye halkının kaybolan kimliğini yeniden kazanmasına katkı sağladığını ifade etti. Kenavi, "Arkeolojik eserlerin iadesi, Suriye kimliğinin de iade edilmesi anlamına geliyor." dedi.

#3
Foto - ABD'den iade edilen 21 eser Şam'da sergide!

Suriye'den yasa dışı yollarla çıkarılan tüm eserlerin ülkeye getirilmesini umduklarını dile getiren Kenavi, eserlerin iadesini "iç savaş nedeniyle yerlerinden edilen Suriyelilerin ülkelerine ve evlerine dönüşüne" benzetti. Kenavi, New York'taki Suriye heyetine teslim edilen ve müzeye getirilen 21 eserin farklı dönemlere ve malzemelere ait olduğunu aktardı.

#4
Foto - ABD'den iade edilen 21 eser Şam'da sergide!

İade edilen eserler arasında dini ve mitolojik açıdan önemli tasvirler taşıyan 4 silindir mühür ile çeşitli bronz heykelciklerin bulunduğunu kaydeden Kenavi, bunlar arasında sanatsal ve tarihi açıdan önem taşıyan bir kadın figürünün bronz heykelciğinin de yer aldığını söyledi.

#5
Foto - ABD'den iade edilen 21 eser Şam'da sergide!

Kenavi, söz konusu eserin Suriye'nin Fırat bölgesinden geldiğini tahmin ettiklerini belirtti. İade edilen eserler arasında sırlı seramikten yapılan bir testinin de bulunduğunu aktaran Kenavi, bu eserin Eyyubiler döneminin sonlarında Rakka'da üretilen seramiklere benzediğini ifade etti.

#6
Foto - ABD'den iade edilen 21 eser Şam'da sergide!

Eserlerin farklı bölgelerden ve tarihsel dönemlerden geldiğini belirten Kenavi, tamamının Suriye sanatının özelliklerini taşıdığını söyledi.

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