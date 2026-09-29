Seçim ayarlı fon kumpası

Ana muhalefet partisi konumunu elde eden Yeni Parti’nin belediyelerde art arda patlayan yolsuzluk skandalları yüzünden yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde kazanma şansının kalmaması, Türkiye düşmanı çevreleri harekete geçirdi. Dünyada savaşlar ve gerilimler nedeniyle yaşanan krize rağmen ekonomik tedbirleri uygulamaya koyan AK Parti Hükümeti, Cumhur İttifakı ile birlikte “Terörsüz Türkiye” süreciyle iç cephesini de güçlendirmeye başlayınca karanlık güçlerin hepten hedefi oldu.

‘YOLSUZLUKLARA BULAŞTI’ ALGISI

Konuya ilişkin Akit’e konuşan Araştırmacı Yazar İsmail Nacar, şunları söyledi: “Türkiye’yi en çok meşgul eden mesele terör meselesiydi. Ama Allah’a çok şükür iyi bir yola girildi. Tabii bundan çok muzdarip oldu Siyonist lobi. İsrail ve Türkiye düşmanı dış güçlerin endişelendikleri bir başka konu da Erdoğan’ın karşısındaki ana muhalefet partisinin, gırtlağına kadar yolsuzluklara bulaşmış durumda olması. Tabii bir de son BM konuşması gösterdi ki Erdoğan’ın çok büyük bir ağırlığı var. Artık dünya Tayyip Erdoğan’ın da ağzına bakıyor. Bu tabii İsrail’i son derece rahatsız ediyor. Erdoğan seçimlerden eskisinden daha güçlü olarak çıkacak. Erdoğan’ın seçimleri açık ara kazanarak çok güçlü bir şekilde tekrar iktidara gelecek olması İsrail ve müttefiklerini ciddi şekilde endişelendiriyor. Onun için fonları kullanarak bir seçim komplosu yaptılar. Bu komployu yaparken de kendisini gizlemeyi başarmış FETÖ artıklarını ve diğer bazı nüfuz ajanlarını harekete geçirdiler. Kanaatimce bunu yaparken fonları en başından organize etmediler. Fonlardaki gidişat kullanabilecekleri bir boyuta ulaşınca Erdoğan ve AK Parti’ye karşı bir operasyonun düğmesine bastıkları anlaşılıyor. Amaçları ise ‘İktidar da yolsuzluklara bulaştı’ algısı oluşturmak.”

SPK NE YAPTIYSA OLMADI

Özellikle FETÖ gibi terör örgütlerinin faaliyetlerine yönelik çalışmalarıyla öne çıkan Güvenlik Uzmanı Salih Aydemir de şu değerlendirmede bulundu: “Bazı olayları değerlendirirken yalnızca bugünkü görüntüsüne değil, ortaya çıktığı dönemin şartlarına ve gelişmelerin arka planına da bakmak gerekir. Bugünlerde sokaktaki insandan en aydınına, en küçük siyasi partiden en büyük siyasi partiye kadar herkes fon konusunu konuşuyor. 2025 yılının son çeyreğinde, serbest yatırım fonlarında fiili dolaşımı düşük bazı hisselerde, şirketlerin temel finansal büyüklükleri ve ekonomik gerçeklikle açıklanamayacak fiyat hareketleri tespit edildi. Ardından peş peşe tedbirler geldi ama cılız kaldı. Ta ki hisse ağırlığına sınırlama gelene kadar. ondan sonra film koptu... Soru şu: ‘Hükümet neden tedbir almadı?’ Değerlendirmeme göre, dışarıda dizayn edilen bu fon operasyonu Türkiye ekonomisinin can damarına vurulmuş bir neşter hâline gelebilecekken, alınan erken önlemler sayesinde süreç daha hafif atlatılmıştır.

OLAĞAN ŞÜPHELİ İSRAİL VE FETÖ

“Türkiye’yi zayıflatmak için elinden geleni yapacak olan Netanyahu’nun, Mossad üzerinden Türkiye içerisindeki faaliyetlerini artıracağını düşünüyorum. Bu süreçte onlara yardım edenlerin kripto FETÖ mensupları ve örgütün dünya üzerindeki mali kaynaklarını kontrol ettiği düşünülen kişilerin olduğu kanaatindeyim. Bu olayda olağan şüpheliler İsrail ve içerideki aparatı FETÖ gibi görünüyor. Bu nedenle 27 Ekim’e kadar dikkatli olmak, gelişmeleri yakından takip etmek ve büyük resmi görmek zorundayız.”