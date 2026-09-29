En son konuşacak olan sizsiniz! Yavuz hırsızlar

BUĞRA KARDAN SEBAHATTİN AYAN

Fon soruşturmasında ismi geçtiği için AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Fatma Betül Sayan üzerinden iktidara en çirkin saldırılar kendilerinin, yakınlarının paçalarından şaibe akan isimlerden geldi. İBB’yi kullanarak İstanbul’da büyük bir yağmaya girişen çetenin lideri Ekrem İmamoğlu’nun, pavyon köşelerinde satın alınan delegelerin oylarıyla CHP’yi ele geçirerek Manisa-Uşak-Denizli-Antalya hattında dev bir rüşvet ağı ören YP Genel Başkanı Özgür Özel’in ardından Kuşadası Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması başlar başlamaz kızı ve damadı Londra’ya kaçan Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın, 2023 seçimleri arefesinde Fransa’ya giderek firari hortumcu Cem Uzan’ı aklamaya çalışan sözde gazeteci Saygı Öztürk’ün hayâsız saldırıları bardağı taşıran damla oldu.

“Konuşacak son kişi sizsiniz”

CHP/YP’li belediyelerde ayukka çıkan rüşvet ve fuhuş skandallarını aklamak için il il gezen, Saraçhane’deki İBB binası önünde toplanan militanlarını polisle çatışmaya teşvik eden ve fondaş kalemşörlerini Roma’da şarap eşliğinde ağırlayan vurgun şebekesinin yılmaz savunucusu Ekrem İmamoğlu’nun kuklası YP Lideri Özgür Özel ve tayfasının, “Siyasetin tek limanı ahlaktır” düsturunu şiar edinen AK Parti iktidarını “kirlenmişlikle” itham etmesi, kamuoyunda “Konuşacak son kişiler sizsiniz. Kesin lan sesinizi” tepkisine yol açtı.

“ÖNCE EVİNİZİN ÖNÜNÜ TEMİZLEYİN”

Olan biteni Akit’e değerlendiren AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, şunları söyledi: “Fon soruşturmasını istismar etmeye gerek yoktur. Devletin, milletin hakkına tecavüz eden kim olursa olsun bedel ödemelidir. Yanlış yapan kim olursa olsun yakasına yapışılmalıdır. Hak, yerini bulmalıdır. İsme, konuma, unvana bakılmamalıdır. YP’lilerden, yanlılarından fon soruşturmasıyla ilgili peş peşe suçlamalar gelmektedir. Onlara 1989-1994 döneminde patlak veren İSKİ skandalı ve son dönemde İBB dahil CHP/YP’li pek çok belediyede yapılan yolsuzluklar hatırlatılmalıdır. Hâl böyle olup YP’lilerin ve yorumcularının ‘Benimki hırsız değil. Seninki tukaka’ demeleri çok yanlış. Hırsız hırsızdır. Yolsuz yolsuzdur. Çalıp çırpana, kul hakkına girene kimliğine bakılmaksızın bedel ödetilmelidir. İşte belediyelerle ilgili iddialar, ithamlar ortada. Duruşmalarda bir bir ortaya dökülüyor. Zanlılardan ses de çıkmıyor. YP’lilerin fon soruşturmasına sarılmaları yakışıksızdır. Bunlar, AK Parti’ye yükleniyorlar ama aynaya bakmıyorlar. Yani sen, evvela evinin önünde bulunan pislikleri temizleyeceksin ardından komşuna laf atacaksın. Senin önüne bakmaman, komşunun evini gözetlemen ahlâksızlık değil de nedir? Gelinen noktada YP’liler, yolsuzluk yapanları ihraç dahi edemediler. Onun için başkalarının mahallelerine göz dikip arsızlık etmesinler. Kendi hırsızlıklarına sahip çıkanlara, yolsuzluk yapanları koruyup kollamaya ya da aklamaya kalkışanlara söz düşmez. Silivri’de tutuklu olan birinin fotoğrafını otobüse giydirenlere söz düşmez.”

“YAVUZ HIRSIZ MİSALİ OLMAYACAK”

Avukat Emre Tekmen de şunları dile getirdi: “Fon soruşturması üzerinden hükümete yönelik sistemli bir algı operasyonu yürütülüyor. Kendilerine ‘Yeni’ diyen ancak zihniyetleri köhnemiş siyasi aktörler ve fondaş kalemşorlar, adeta bir ahlâk bekçiliğine soyunmuş. Ancak aziz milletimiz, bu pespaye tiyatroyu ibretle izliyor. Karşımızdaki tablo, kendi karanlık geçmişlerini örtbas etmek için bağıra çağıra hedef şaşırtmaya çalışan klasik bir ‘yavuz hırsız’ vakasından ibarettir. Bu güruhun siyasi sicili şaibelerle ve kara lekelerle doludur. İstanbul’un kaynaklarını pervasızca heba eden, her türlü rüşvet, rant ve usulsüzlük çarkıyla anılan İmamoğlu ve Özel kliğinin bugün çıkıp temiz siyaset havarisi kesilmesi kamu vicdanıyla alay etmektir. Belediyelerdeki skandalların üzerini örtemeyenlerin, iktidara çamur atmaya kalkmaları tek kelimeyle yüzsüzlüktür. Hakkında yolsuzluk dosyaları açılır açılmaz adaletten köşe bucak kaçarak soluğu anında yurt dışında alan kızı ve damadıyla hafızalara kazınan Bülent Tezcan’ın kameralar karşısına geçip, dürüstlükten, şeffaflıktan dem vurması trajikomiktir. Türk adaletinden kaçanları himaye eden birinin milletin kürsüsünden savcılığa soyunmaya ne hakkı ne de haddi vardır. İşin medya ayağındaki ikiyüzlülük ise mideleri bulandıracak cinstendir. Bu milletin kanını emen tescilli hortumcu Cem Uzan’la sarmaş dolaş söyleşiler yaparak siyasi mühendisliğe kalkışan Saygı Öztürk gibi birinin bugün fon soruşturmasını diline pelesenk etmesi samimiyetsizliğin en somut ispatıdır. Milletimiz; kimin ne maksat taşıdığını, siyasi bagajında nelerin saklı olduğunu bilmektedir. Artık bambaşka bir iklim belirmiştir. ‘Yavuz hırsız’ın ev sahibini bastırmasına imkân kalmamıştır.”