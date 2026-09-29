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Gündem Hisselerin şişirildiği öne sürülüyor: Şirketin denetimini bu Atatürkçü yapmış
Gündem

Hisselerin şişirildiği öne sürülüyor: Şirketin denetimini bu Atatürkçü yapmış

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Hisselerin şişirildiği öne sürülüyor: Şirketin denetimini bu Atatürkçü yapmış

Hisseleri manipülatif biçimde şişirildiği iddialarıyla gündeme gelen Özata Denizcilik’in bağımsız denetiminde dikkat çeken bir isim öne çıktı. Şirketin denetimini gerçekleştiren Finansal Eksen’in denetçisi Ufuk Doğruer’in sosyal medya hesabındaki Atatürkçü ve Kemalist içerikli paylaşımları ile dikkat çekerken, SPK’nın firmaya iki yıl süreyle denetim yapmama cezası verdiği belirlendi.

Borsa dünyasında hisseleri yapay şekilde şişirildiği öne sürülen Özata Denizcilik şirketine ilişkin skandalda çarpıcı bir gerçek gün yüzüne çıktı. Şirketin mali tablolarını denetleyen Finansal Eksen firmasının denetçisi Ufuk Doğruer’in sosyal medyadaki Atatürkçü paylaşımları dikkat çekerken, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) usulsüzlükler tespit ettiği bağımsız denetim şirketine 2 yıl süreyle denetim yapmama cezası verdiği ortaya çıktı.

ŞİŞİRİLEN HİSSELERİN ARKASINDAN BU İSİM ÇIKTI!

Hisseleri borsada manipülatif şekilde şişirildiği iddialarıyla gündeme bomba gibi düşen Özata Denizcilik şirketindeki skandal boyut kazanıyor! Şirketin finansal denetim süreçlerini inceleyen yetkililer, denetim raporunun arkasındaki kritik isme ulaştı. Yapılan incelemelerde, söz konusu şirketin denetim raporunu Finansal Eksen bünyesinde hazırlayan bağımsız denetçi Ufuk Doğruer’in sosyal medya hesaplarında koyu bir Atatürkçü ve Kemalist profil çizdiği görüldü.

Skandalın bir diğer boyutu ise Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) raporlarıyla tescillendi. SPK, finansal raporlarda ve denetim standartlarında tespit ettiği ciddi usulsüzlükler nedeniyle denetimi gerçekleştiren Finansal Eksen firmasına 2 yıl boyunca denetim yapmama cezası verdi. Hisselerin şişirildiği iddialarının odağındaki şirkete usulsüz denetim raporu hazırlayan firmanın ve Atatürkçü kimliğiyle ön plana çıkan denetçisi Ufuk Doğruer’in bu faturayla karşı karşıya kalması, piyasalardaki usulsüzlük skandallarının altında kimlerin imzası olduğu ortaya çıkmış oldu. 

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