  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Diplomasi trafiğinde dikkat çeken gelişme! Arakçi ABD’de ara bulucularla görüşecek Gözler bu toplantıdaydı! Bakan Gürlek merak edilenleri açıkladı ABD ile Çin'den dünya ticaretini sarsacak hamle! 30'ar milyar dolarlık dev "30'a 30" çerçevesi deşifre oldu! CHP'de Kılıçdaroğlu şoku! İhraç kararı sonrası Faik Öztrak dernekten istifa etti! Askeri casusluk soruşturmasında sıcak gelişme: 3 eski MASAK başkanı ifade verdi Bismil'de 400 tonluk patates vurgunu: Kaymakam ve Başsavcının görev yeri değişti! Sol mahalleden fon vurgununa ilişkin dikkat çekici çıkış: Erdoğan’ın bir suçu yok güvendikleri ihanet etti Erdoğan başkanlık ediyor! Kabine toplantısı başladı Putin'i küplere bindirecek görüntü: Ukrayna 250 Rus askerini esir aldı Tabela değişti ama fırsatçılık zihniyeti değişmedi: Özgür Özel, fon krizinden siyaset devşirdi
Ekonomi İngiltere'den Türkiye'ye kötü haber: 300 bine yaklaştı
Ekonomi

İngiltere'den Türkiye'ye kötü haber: 300 bine yaklaştı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İngiltere'den Türkiye'ye kötü haber: 300 bine yaklaştı

Son dönemde Rusların ve Almanların yoğun ilgi gösterdiği Türk pazarında İngiltere ile ilgili beklenmedik bir tablo yaşanıyor.

Türkiye’nin en büyük turizm pazarlarından olan İngiltere’den Türkiye’ye yapılan hava seyahatleri; 2026’nın ilk 7 aylık döneminde yüzde 8,5 oranında düştü.

Turizm Databank’ta yer alan verilere göre İngilizlerin seyahat talebinin gerilemediği bunun yerine destinasyon tercihlerinde değişimler yaşandığı gözler önüne serildi. İngiltere pazarında Türkiye’nin önemli rakipleri arasında yer alan bazı Akdeniz destinasyonlarında ise artış görüldü. İngiltere’den yapılan hava seyahatleri İspanya’ya yüzde 7,2, İtalya’ya yüzde 8, Yunanistan’a yüzde 5,4, Portekiz’e yüzde 5, Hırvatistan’a ise yüzde 3,7 oranında arttı.

 

Yılın ilk 7 aylık zaman diliminde İngiltere’den yapılan toplam hava seyahati, 2025’e göre yüzde 0,5 oranında artarken; Türkiye’nin yanı sıra Almanya, Hollanda ve Kıbrıs gibi destinasyonlarda düşüş yaşandı.

 

TATİL DESTİNASYONLARINA UÇUŞLAR AZALDI

İngiltere’den Türkiye’ye yapılan seyahatlerde düşüş özellikle tatil bölgelerinde görüldü. Verilere göre hava seyahatleri Antalya’ya yüzde 11,8, Dalaman’a yüzde 17,2, Bodrum’a yüzde 18 ve İzmir’e ise yüzde 14,2 azaldı. İstanbul’un kayıp oranı ise yüzde 4,9 oldu.

Buna karşılık olarak Sabiha Gökçen’e yapılan hava seyahatleri ise yüzde 10,3 oranında arttı. Artış Ankara’da ise yüzde 2,9 oldu.

 

İNGİLTERE PAZARINDAKİ DURUM YAKINDAN İZLENMELİ

İngiltere’den yapılan toplam seyahat oranının sınırlı da olsa artmasına rağmen, Türkiye’ye yönelik seyahat talebinin gerilemesi destinasyon tercihlerinde Türkiye’nin kayıp yaşadığını gösterdi. Veriler, Türkiye’nin İngiltere pazarındaki performansında fiyatlar, hava kapasitesi, ürün yapısı ve rakip Akdeniz destinasyonları gibi faktörlerin yanı sıra Türkiye içindeki destinasyonların farklı performanslarının da yakından izlenmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Özellikle Antalya, Dalaman ve Bodrum gibi İngiliz turistlerin yoğun ilgi gösterdiği tatil destinasyonlarındaki düşüş, Türkiye’nin İngiltere pazarındaki konumuna ilişkin dikkat çekici bir gösterge olarak öne çıkıyor.

 

8 AYDA İNGİLİZ TURİST KAYBI 300 BİNE YAKLAŞTI

2026’nın ilk 8 aylık döneminde İngiltere’den Türkiye’ye gelen turist sayısı da uçuş verilerine paralellik gösterdi. 2025’in Ocak-Ağustos döneminde 3 milyon 2 bin 928 olan İngiliz turist sayısı, 2026’nın aynı döneminde 2 milyon 714 bin 652’ye geriledi. Yani 8 aylık dönemde kayıp 288 bin 276 oldu.

.Turizm Güncel

Rusya’yı havalara uçuran gelişme: Türkiye tonlarcasını almaya başladı
Rusya’yı havalara uçuran gelişme: Türkiye tonlarcasını almaya başladı

Ekonomi

Rusya’yı havalara uçuran gelişme: Türkiye tonlarcasını almaya başladı

S-400'lerden sonra cehennem yaptırımları korkuttu: Rusya'dan alımlar bıçak gibi kesilecek
S-400'lerden sonra cehennem yaptırımları korkuttu: Rusya'dan alımlar bıçak gibi kesilecek

Gündem

S-400'lerden sonra cehennem yaptırımları korkuttu: Rusya'dan alımlar bıçak gibi kesilecek

Rusya'ya Türkiye'den kötü haber: Resmen çakıldı
Rusya'ya Türkiye'den kötü haber: Resmen çakıldı

Gündem

Rusya'ya Türkiye'den kötü haber: Resmen çakıldı

Rusya'dan Türkiye uyanıklığı: Hemen zam yaptılar
Rusya'dan Türkiye uyanıklığı: Hemen zam yaptılar

Ekonomi

Rusya'dan Türkiye uyanıklığı: Hemen zam yaptılar

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23