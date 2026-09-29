İngiltere'den Türkiye'ye kötü haber: 300 bine yaklaştı

Türkiye’nin en büyük turizm pazarlarından olan İngiltere’den Türkiye’ye yapılan hava seyahatleri; 2026’nın ilk 7 aylık döneminde yüzde 8,5 oranında düştü.

Turizm Databank’ta yer alan verilere göre İngilizlerin seyahat talebinin gerilemediği bunun yerine destinasyon tercihlerinde değişimler yaşandığı gözler önüne serildi. İngiltere pazarında Türkiye’nin önemli rakipleri arasında yer alan bazı Akdeniz destinasyonlarında ise artış görüldü. İngiltere’den yapılan hava seyahatleri İspanya’ya yüzde 7,2, İtalya’ya yüzde 8, Yunanistan’a yüzde 5,4, Portekiz’e yüzde 5, Hırvatistan’a ise yüzde 3,7 oranında arttı.

Yılın ilk 7 aylık zaman diliminde İngiltere’den yapılan toplam hava seyahati, 2025’e göre yüzde 0,5 oranında artarken; Türkiye’nin yanı sıra Almanya, Hollanda ve Kıbrıs gibi destinasyonlarda düşüş yaşandı.

TATİL DESTİNASYONLARINA UÇUŞLAR AZALDI

İngiltere’den Türkiye’ye yapılan seyahatlerde düşüş özellikle tatil bölgelerinde görüldü. Verilere göre hava seyahatleri Antalya’ya yüzde 11,8, Dalaman’a yüzde 17,2, Bodrum’a yüzde 18 ve İzmir’e ise yüzde 14,2 azaldı. İstanbul’un kayıp oranı ise yüzde 4,9 oldu.

Buna karşılık olarak Sabiha Gökçen’e yapılan hava seyahatleri ise yüzde 10,3 oranında arttı. Artış Ankara’da ise yüzde 2,9 oldu.

İNGİLTERE PAZARINDAKİ DURUM YAKINDAN İZLENMELİ

İngiltere’den yapılan toplam seyahat oranının sınırlı da olsa artmasına rağmen, Türkiye’ye yönelik seyahat talebinin gerilemesi destinasyon tercihlerinde Türkiye’nin kayıp yaşadığını gösterdi. Veriler, Türkiye’nin İngiltere pazarındaki performansında fiyatlar, hava kapasitesi, ürün yapısı ve rakip Akdeniz destinasyonları gibi faktörlerin yanı sıra Türkiye içindeki destinasyonların farklı performanslarının da yakından izlenmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Özellikle Antalya, Dalaman ve Bodrum gibi İngiliz turistlerin yoğun ilgi gösterdiği tatil destinasyonlarındaki düşüş, Türkiye’nin İngiltere pazarındaki konumuna ilişkin dikkat çekici bir gösterge olarak öne çıkıyor.

8 AYDA İNGİLİZ TURİST KAYBI 300 BİNE YAKLAŞTI

2026’nın ilk 8 aylık döneminde İngiltere’den Türkiye’ye gelen turist sayısı da uçuş verilerine paralellik gösterdi. 2025’in Ocak-Ağustos döneminde 3 milyon 2 bin 928 olan İngiliz turist sayısı, 2026’nın aynı döneminde 2 milyon 714 bin 652’ye geriledi. Yani 8 aylık dönemde kayıp 288 bin 276 oldu.

.Turizm Güncel