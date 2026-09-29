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Gündem Çelik: Partimizin ilkeleri net! Kim olursa olsun yanlış yapana hesabı sorulur!
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Çelik: Partimizin ilkeleri net! Kim olursa olsun yanlış yapana hesabı sorulur!

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Çelik: Partimizin ilkeleri net! Kim olursa olsun yanlış yapana hesabı sorulur!

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve avanesinin fon kirizi üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef almasına sert tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Partimizin ilkesi baştan beri nettir: kim yetkisini kötüye kullanır, hukuku çiğner ve milletin hakkına girerse; makamı, konumu ve kimliği ne olursa olsun hesabı sorulur. Özel ve arkadaşları hiçbir ilke ve sorumluluk barındırmayan açıklamalarıyla yalnızca kendi siyasi tükenmişliklerini sergiliyorlar." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki gösterdi.

Çelik, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Sayın Özgür Özel'in "siyasi sorumluluğun alfabesi" hakkındaki bilgisizliği çok nettir.

Sn Özel ve arkadaşları hiçbir ilke ve sorumluluk barındırmayan açıklamalarıyla yalnızca kendi siyasi tükenmişliklerini sergiliyorlar. Siyasi ilkesizliği artık parti programı haline getirmiş gözüküyorlar.

 

"YETKİYİ KÖTÜYE KULLANANIN HESABI SORULUR"

Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımıza dönük sözleri baştan aşağı siyasi cehalet ve siyasi iftiradan ibarettir. Bunlarla en net şekilde mücadele edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Partimizin ilkesi baştan beri nettir: kim yetkisini kötüye kullanır, hukuku çiğner ve milletin hakkına girerse; makamı, konumu ve kimliği ne olursa olsun hesabı sorulur.

Oysa Sn Özgür Özel yönetiminin siyaset anlayışı, skandallara meydanlarda körü körüne kalkan olmak, belgelere ve itiraflara rağmen usulsüzlükleri savunmaktan ibarettir. İlkesizliği rehber edinen bu zihniyetin milletimize vereceği hiçbir ahlak dersi yoktur.

Biz tüm hukuki ve mali süreçlerin eksiksiz işlemesini sağlayan bir siyasi sorumluluk anlayışı ve devlet ciddiyeti ile hareket ediyoruz. Sizin tarafta ise kendi bünyesindeki kirlenmeyi örtbas etmek için devlet kurumlarına ve yöneticilerine saldıran bir siyasi sorumsuzluk ve çarpıklık bulunmaktadır.

İçine düştüğünüz bu çarpıklıktan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'mize saldırarak sıyrılamazsınız. Milletimiz, hukukun ve hakkın yanında duranlar ile siyasi esaret altında yanlışlara sahip çıkanlar arasındaki farkı çok iyi bilmektedir.

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