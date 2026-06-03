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Eğitim ÖSYM duyurdu! NATO Zirvesi nedeniyle sınav ertelendi
Eğitim

ÖSYM duyurdu! NATO Zirvesi nedeniyle sınav ertelendi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
ÖSYM duyurdu! NATO Zirvesi nedeniyle sınav ertelendi

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı ertelendi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "12 Temmuz'da yapılması planlanan 2026-MEB AGS'nin AGS ve ÖABT oturumları, Ankara'da icra edilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sebebiyle 26 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecektir" dedi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2026-MEB AGS) kapsamındaki Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarının NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dolayısıyla 26 Temmuz'da yapılacağını bildirdi.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"12 Temmuz'da yapılması planlanan 2026-MEB AGS'nin AGS ve ÖABT oturumları Ankara'da icra edilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sebebiyle 26 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecektir. Adaylarımızın bilgisine sunar, başarılar dilerim."

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