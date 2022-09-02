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Eğitim ÖSYM duyurdu! ALES açıklandı
Eğitim

ÖSYM duyurdu! ALES açıklandı

21 Ağustos 2022 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2022-ALES/2) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı ve sonuçlar açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-02 10:25:00 -
ÖSYM duyurdu! ALES açıklandı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2022-ALES/2) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı ve sonuçlar açıklandı.

ALES sonuç sorgulama sayfası ile 2022-ALES/2 sonucu öğrenme

Adaylar, sınav sonuçlarına 02 Eylül 2022 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

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