ÖSYM duyurdu! ALES açıklandı
21 Ağustos 2022 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2022-ALES/2) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı ve sonuçlar açıklandı.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2022-ALES/2) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı ve sonuçlar açıklandı.
ALES sonuç sorgulama sayfası ile 2022-ALES/2 sonucu öğrenme
Adaylar, sınav sonuçlarına 02 Eylül 2022 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.