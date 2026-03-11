ÖSYM duyurdu: 2025-TUS 2. Dönem uzmanlık dalı değişikliği tercihleri başladı

  • İSTANBUL
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 2. Dönem) uzmanlık dalı değişikliği için tercihler başladı. İşte ayrıntılar…

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin 13. maddesinin 10. fıkrası doğrultusunda, 2025-TUS 2. Dönem sonuçlarına göre uzmanlık dalı değişikliği için ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak.

Adaylar, tercihlerini bugünden itibaren 15 Mart saat 23.59'a kadar yapabilecek.

Tercih işlemleri, Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin"https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapılacak.

