  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İYİ Parti binasına saldırı: Valilikten açıklama! AK Parti'den ziyaret

ABD'de neler oluyor! 2 askeri helikopter düştü: Ölüler var

Van'daki trafik kazası görenleri hayrete düşürdü

Şehid savcının babasından 7'li koalisyona tepki! 'Bunlarda insaf kalmamış'

Osmanlı padişahlarının Ramazan’da vazgeçemediği şerbet! Bu içecekten sonra 3 kıtaya hâkim olduk

Şeyh Nazım Kıbrısi'den korkutan Türkiye sözleri: O ilde savaş çıkacak, milyonlarca insan ölecek

Erdoğan'a Togg sürprizi

Milli Takımla ilgili skandal iddia! Oruç tutan futbolcuya yapılan muamele Türkiye'yi ayağa kaldıracak

Müjdeyi Erdoğan vermişti! Yüzde 20 indirim resmen başladı

Sosyal medyadan sizin için seçtiklerimiz! Metrobüsün dozere parçalatıldığı görüntü ortaya çıktı
Eğitim ÖSYM Başkanı duyurdu: 610 bin 419 başvuru yapıldı
Eğitim

ÖSYM Başkanı duyurdu: 610 bin 419 başvuru yapıldı

Yeniakit Publisher
2023-03-31 16:29:00 -
ÖSYM Başkanı duyurdu: 610 bin 419 başvuru yapıldı

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2023-MSÜ) 610 bin 419 adayın katılacağını bildirdi.

 

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yaptığı yazılı açıklamada, 2 Nisan Pazar günü yapılacak Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının 77 ilde, 98 sınav merkezinde yapılacağını, 1489 bina, 27 bin 134 salonun kullanılacağını belirtti.

Sınavda 80 bin 97 kişinin görev yapacağı bilgisini paylaşan Ersoy, "2023-MSÜ için 610 bin 419 aday başvuruda bulundu. Bu sayı, 2022-MSÜ'ye başvuran aday sayısına göre 81 bin 618 kişi arttı. Oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda bu sene Antalya-Alanya, Balıkesir-Bandırma, Mersin-Tarsus, Kocaeli-Gebze ilçelerinde ilk kez MSÜ Sınavı'nı uygulayacağız" ifadelerini kullandı.

Sınava girecek tüm adaylara başarı dileyen Ersoy, temel esaslarının güvenli sınav uygulaması ve adayların en üst düzey başarıyı yakalamalarına katkı verecek motivasyonun sağlanması olduğunu bildirdi.

Saat 10.15'te başlayacak sınav için binalara saat 10.00'dan sonra aday alınmayacak. Adaylara 120 soru için 165 dakika cevaplama süresi verilecek. Sınav sonuçları, 27 Nisan'da açıklanacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23