ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi yani ÖSYM AİS üzerinden adaylar sınav başvurularına ve sonuçlara erişim sağlayabiliyor. Peki. ÖSYM AİS sınav ücreti nasıl ödenir? | ÖSYM AİS sınav başvuru | ÖSYM sınav sonuçları…

ÖSYM AİS | ÖSYM AİS giriş

ÖSYM’nin gerçekleştireceği sınavlara girmek isteyen adaylar sınav tarihlerini, başvurularını ÖSYM AİS üzerinden yapabiliyor. Adaylar sisteme ÖSYM AİS şifreleriyle ya da e devlet şifreleriyle giriş yapabiliyor. ÖSYM AİS'ten başvurularınızı, tercihlerinizi, sonuçlarını görebilirsiniz.

Aday öğrenciler sistemde kimlik bilgilerini, sağlık bilgilerine ve fotoğraf bilgilerine ulaşabilir. Sistemde fotoğrafı bulunmayan adayların başvuruları sınav merkezlerinde yapılabiliyor. ÖSYM AİS’e yüklenen bir fotoğraf 45 ay boyunca değiştirilebiliyor. Fotoğrafın değişmesini isteyen kişiler dilekçe ile başvuruda bulunmalılar.

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ÖSYM AİS e devlet giriş

ÖSYM sınav başvuru yapmak için bir sınav merkezine gitmenize gerek yok. Bu işlemi internetten yapmanız mümkün. Şifresi olmayan ve ÖSYM’de kaydı bulunmayanlar e devlet üzerinden ÖSYM AİS’e kayıt olup işlemlerini yapabilir.

ÖSYM AİS uygulama indir?

ÖSYM AİS sistemine tarayıcınızdan giriş yapabilirsiniz. Sisteme daha hızlı giriş yapmak isteyenler mobil cihazlarına ÖSYM AİS uygulamasını indirip işlemlerini hızlıca yapabilirsiniz. ÖSYM AİS uygulamasını Play Store ve App Store’dan indirmeniz mümkün.

ÖSYM AİS başvuru

ÖSYM AİS üzerinden adaylar sınavlara başvuru yapabilmekte. Güncel sınav başvuru tarihleri ve sınavların yapılacağı tarihleri buradan öğrenebilirsiniz. Sınav başvurusu yapmak için sisteme giriş yapın. Sol kısımda Başvuru sürecindekiler kısmına tıklayın. Burada başvuru yapılabilecek sınavların listesi çıkıyor. Buradan başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru aşamasının ardından ödeme yapmanız gerekiyor. Ödeme yapmayanların başvuruları geçerli sayılmıyor.

ÖSYM sınav sonuçları

ÖSYM AİS üzerinden sınav sonuçları açıklandıktan sonra görebilirsiniz. ÖSYM’nin sınav sonuçlarının açıklandığı yönündeki açıklamasının ardından sisteme giriş yaparak sonuçlarınıza ulaşabilirsiniz. Bunun için sayfanın sol kısmında yer alan ‘Sonuçlarım’ kısmına tıklamanı gerekiyor. Açılan sayfada sınav sonuçlarınız karşınıza çıkacaktır.

ÖSYM ödeme

ÖSYM sınav başvuruları online olarak ÖSYM AİS üzerinden yapılıyor. Adaylar başvurularının ardından ücret ödemesi yapmak zorunda. Sınav ücreti ödemeyenlerin başvuruları geçersiz sayılıyor. Öncelikle ÖSYM AİS üzerinden sınav başvurusunu yapmalısınız. Ardından internet bankacılığı ya da ATM'lerden ödeme yapabilirsiniz. İnternet bankacılığından ÖSYM ödemeleri kısmını tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Mobil bankacılıkta bu işlemi bulamıyorsanız; ÖSYM’nin hesaplarına havale/eft yapabilirsiniz.

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