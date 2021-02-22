OSTİM Teknik Üniversitesi 87 akademik personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan duyuruya göre Profesör / Doçent / Doktor Öğretim / Öğretim Görevlisi / Araştırma Görevlisi kadrolarına müracaat edecek adayların 08.03.2021 tarihine kadar istenilen belgeler ile birlikte OSTİM Teknik Üniversitesi OSTİM 06374 ANKARA’daki Rektörlük İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına müracaat edecek adayların ilgili Fakülte Dekanlıklarına veya Yüksekokul Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekiyor.

İlanda öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı için ön değerlendirme tarihi 10.03.2021 olarak belirtilirken sınav tarihi ise 11.03.2021 olarak belirtiliyor. Sonuçlar ise 16.03.2021 tarihinde açıklanıyor.

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