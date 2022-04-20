Osmanlı'nın ulaştığı yerlere, onların hayalleri bile ulaşamadı! Hacı Yakışıklı'ya sistematik saldırı

TV100'de Gürkan Hacır’ın moderatörlüğünü üstlendiği ‘Taksim Meydanı’ adlı programda sığınmacı konusu tartışılırken, Yeni Akit Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı söz aldı.

Osmanlı Devleti'nin toprak genişliğine dikkat çeken Yakışıklı, “Suriye, Irak gibi devlet yoktu 100 yıl önce; Şam vardı, Halep vardı, Musul vardı, Kerkük vardı. Bu beldelerin tamamı Türkiye devletinin İstanbul Havalimanı'ndan iç hatlar terminalinden uçağa bindiğiniz zaman Mekke'ye Sırbistan'a Varna'ya gidiliyordu.” dedi. Hacı Yakışıklı bu sözlerle, Osmanlı Devleti'nin Şam'ı, Halep'i, Musul'u, Kerkük'ü de kapsadığını ve Devlet-i Aliyye dönemin uçuş gerçekleşse buralarda yaşayan vatandaşların İstanbul'dan hareket edeceğini vurguladı.

Hacı Yakışıklı bunları söylerken programın moderatörü Gürkan Hacır bir kaç kez üst üste “150 sene önce mi” diye sordu. Hacı Yakışıklı da “Evet” diyerek sözlerine devam etti.

Bu sözler sosyal medyada cımbızlanarak servis edildi. Başını CHP yandaşlarının çektiği troller, Hacı Yakışıklı’nın 100 – 150 sene önce İstanbul Havalimanı’nın var olduğunu iddia ettiğini söyleyerek sistematik saldırı başlattı.

Üstelik Hacı Yakışıklı program sırasında, “Havayoluyla derken, hava limanı olsaydı diyorum” diyerek sözlerine açıklık getirmişti!..

Hacı Yakışıklı’nın sözleri gün gibi ortadayken, CHP yandaşlarının Osmanlı’ya ait toprakların genişliğine inanamaması ve konuyu çarpıtarak mütedeyyin bir gazeteciyi hedef tahtasına oturtması dikkatlerden kaçmadı!..

Bu yaşananların ardından Ankara Temsilcimiz sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Paylaşımında Hacı Yakışıklı, “‘150 yıl önce İstanbul'da havalimanı olsaydı Mekke'ye, Medine, Sırbistan, Varna, Kudüs, Şam'a iç hatlardan giderdik.’ Bu sözü yayında açıklıyorum; ama videoyu kesip sanki ‘150 yıl önce havalimanı vardı’ demişim gibi çarpıtıyorlar! Bizim idealimiz onların algısından büyük; devam” ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım: