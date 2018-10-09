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Osmanlı'nın Kudüs'ü kaybetmesinde İsmet İnönü'nün büyük rolü!

Kayıt Dışı Tarih programında İngilizlerin Kudüs'e nasıl kolaylıkla girdiği ve İsmet İnönü'nün rolü masaya yatırıldı.

09 Ekim 2018 Salı 02:36

Tarihçi yazarlar Yavuz Bahadıroğlu ve Mustafa Armağan'ın Akit TV'de sunduğu Kayıt Dışı Tarih programında İsmet İnönü'yle ilgili çarpıcı bir gerçek gözler önüne serildi.

Türk milletine 'kahraman' diye yutturulmaya çalışılan İsmet İnönü'nün İngilizlerin Kudüs'e girmesindeki rolü masaya yatırıldı. Programda, 1. Dünya Savaşı'nda ekonomik sıkıntıya giren ve yenilmek üzere olan İngilizler'in Balfour Deklarasyonu ile Yahudilere Filistin'den toprak verme sözünün hemen ardından İsmet İnönü'nün yönettiği Osmanlı kuvvetlerinin 3. Kolordusunu geri çekmesiyle İngilizlerin yolunun açıldığına dikkat çekildi. Programda Kudüs'teki bu cephenin incelenmesi gerektiği vurgulandı.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 02:36
  1. İsmet İnönü
  2. Kudüs
  3. Kayıt Dışı Tarih
  4. Akit TV
  5. Mustafa Armağan
  6. Yavuz Bahadıroğlu

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