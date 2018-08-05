Osmanlı yadigarı tarihi çarşıda büyük yangın!
Irak'ın Erbil kentinde, Osmanlı döneminde yaptırılan veyaklaşık 600 iş yerinin bulunduğu Kayseri Çarşısı'nda çıkan yangın maddi hasaraneden oldu.05 Ağustos 2018 Pazar 09:41
Irak'ta Erbil merkezinde yer alan kapalı "Kayseri Çarşısı"nda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Akşam saatlerinde çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahale etti.
Yangında maddi hasar oluşurken, iş yerlerinin kapalı olması nedeniyle can kaybının yaşanmadığı belirtildi.
Yaklaşık 200 yıllık geçmişe sahip "Kayseri Çarşısı", Erbil’in uğrak mekanları arasında yer alıyor.
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